الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مجلس مدينة شبرا الخيمة يواصل رفع آثار حريق محلات شرق السكة الحديد (صور)

حريق شبرالخيمة، فيتو
حريق شبرالخيمة، فيتو

دفع مجلس مدينة شبرا الخيمة بعدد من اللوادر والمعدات الثقيلة، لرفع المخلفات الناتجة عن الحريق الذي نشب عشية السبت، في عدد من المحال التجارية الواقعة شرق السكك الحديدية، بالقرب من محطة مترو شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

مجلس مدينة شبرا الخيمة يواصل رفع آثار حريق محلات شرق السكك الحديدية

وكان الحريق قد بدأ في محل لبيع العصائر، قبل أن يمتد بسرعة إلى أحد محال الكشري وعدد من الباكيات والمحال المجاورة، ما أسفر عن تصاعد كثيف للدخان تسبب في وقف مؤقت لحركة مترو الأنفاق شبرا الخيمة  في المنطقة.

وقد تم الدفع بـ9 سيارات إطفاء وعدد من سيارات الإسعاف، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مناطق أخرى، وبدأت عقب ذلك أعمال التبريد.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أعمال رفع الأنقاض وإعادة فتح الطرق المحيطة، بالتنسيق مع شرطة المرافق وشركة الكهرباء، وسط متابعة ميدانية من قيادات الحي والمسؤولين بالمحافظة، تمهيدًا لعودة الحياة إلى طبيعتها في المنطقة.

ويجري حاليًا حصر التلفيات والخسائر المادية، فيما بدأت الجهات المعنية التحقيق في أسباب الحريق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية شبرا الخيمة محافظة القليوبية محطة مترو شبرا الخيمة محطة مترو شبرا

مواد متعلقة

السيطرة على حريق في شونة كتان بقرية شبرا ملس بزفتى دون إصابات (صور)

مصائب قوم عند قوم فوائد، عمال الخردة والسريحة يسترزقون من حريق شارع المؤسسة (صور)

السيطرة على حريق محلات وباكيات شبرا الخيمة (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

قرارات جمهورية مهمة خلال ساعات

إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص على كورنيش الإسكندرية (صور)

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالرغبة بالتخلص من الضغوط

رئيس اتصالات النواب يكشف تفاصيل تشريع بشأن أرباح تيك توك

تنسيق الجامعات 2025، رابط نتيجة المرحلة الثانية

أخبار مصر: خسائر مفجعة بحريق محال وباكيات محطة مترو شبرا، ضبط البلوجر لوشا، الشناوي يهدد الأهلي، مفاجأة وشيكة من أنغام

مصائب قوم عند قوم فوائد، عمال الخردة والسريحة يسترزقون من حريق شارع المؤسسة (صور)

دخول قافلة «بيت الزكاة» الحادية عشرة إلى أشقائنا في غزة

خدمات

المزيد

درجة الحرارة هتصل 46 وأمطار رعدية، بيان صادم من الأرصاد عن طقس اليوم حتى الجمعة

علشان تعمل حسابك، الموعد النهائي لزيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

سعر السمك اليوم، البلطي يعود لـ"قديمه" والجمبري والبوري "لمن استطاع إليه سبيلا"

سعر الفاكهة اليوم، الجوافة والعنب يبدآن من 16 جنيهًا والخوخ والبرقوق لـ"الفرجة"

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالرغبة بالتخلص من الضغوط

ما حكم عمل غير المسلمين في توزيع الزكاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم عودة المسافر فى المنام وعلاقته بحل المشاكل والأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads