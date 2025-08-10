مجلس مدينة شبرا الخيمة يواصل رفع آثار حريق محلات شرق السكة الحديد (صور)

دفع مجلس مدينة شبرا الخيمة بعدد من اللوادر والمعدات الثقيلة، لرفع المخلفات الناتجة عن الحريق الذي نشب عشية السبت، في عدد من المحال التجارية الواقعة شرق السكك الحديدية، بالقرب من محطة مترو شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

مجلس مدينة شبرا الخيمة يواصل رفع آثار حريق محلات شرق السكك الحديدية

وكان الحريق قد بدأ في محل لبيع العصائر، قبل أن يمتد بسرعة إلى أحد محال الكشري وعدد من الباكيات والمحال المجاورة، ما أسفر عن تصاعد كثيف للدخان تسبب في وقف مؤقت لحركة مترو الأنفاق شبرا الخيمة في المنطقة.

وقد تم الدفع بـ9 سيارات إطفاء وعدد من سيارات الإسعاف، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مناطق أخرى، وبدأت عقب ذلك أعمال التبريد.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أعمال رفع الأنقاض وإعادة فتح الطرق المحيطة، بالتنسيق مع شرطة المرافق وشركة الكهرباء، وسط متابعة ميدانية من قيادات الحي والمسؤولين بالمحافظة، تمهيدًا لعودة الحياة إلى طبيعتها في المنطقة.

ويجري حاليًا حصر التلفيات والخسائر المادية، فيما بدأت الجهات المعنية التحقيق في أسباب الحريق.

