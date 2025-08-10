الأحد 10 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

وزارتا الثقافة والزراعة يطلقان رسائل توعوية وفعاليات ميدانية احتفاء بوفاء النيل

مبادرة النيل عنده
مبادرة النيل عنده كتير

أطلقت وزارتا الثقافة والزراعة فعاليات توعوية ميدانية للاحتفاء بذكرى وفاء النيل، إلى جانب رسائل عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الزراعة، وذلك ضمن فعاليات مبادرة “النيل عنده كتير… لعزة الهوية المصرية” وذلك في إطار التعاون بين الوزارتين وحرصهما على تعزيز الوعي المجتمعي بقيمة نهر النيل كرمز للحياة ومصدر للإلهام والهوية المصرية.

وتهدف هذه الشراكة إلى دمج الرسائل الثقافية مع الإرشاد الزراعي، بما يسهم في ترسيخ الوعي البيئي لدى المزارعين بوصفهم جزءًا فاعلًا من المجتمع. ويشمل التعاون تنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية والإرشادية في القرى والمناطق الزراعية، تتضمن لقاءات مباشرة مع المزارعين، وعروضًا فنية، وأنشطة للأطفال والشباب، لتعزيز الثقافة المائية وجعل النيل محورًا للهوية والانتماء.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، أن هذا التعاون يعكس رؤية وطنية شاملة تؤمن بأهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة للاحتفاء بنهر النيل، وتعزيز الانتماء الوطني والهوية الثقافية المصرية لدى الأجيال القادمة. وأعرب عن تطلعه لتعزيز الشراكة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم الأنشطة الثقافية ذات الطابع الوطني، مؤكدًا أهمية الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، خاصة في الريف والمجتمعات الزراعية.

من جانبه، رحب السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع وزارة الثقافة، موجّهًا كافة مديريات الزراعة في المحافظات بدعم فعاليات المبادرة، والمشاركة في المحاضرات والندوات التوعوية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة ومكتبات مصر العامة، لنشر الوعي بقيمة النيل وضرورة الحفاظ عليه.

