تموين شرق الإسكندرية تشن حملات على المنافذ والأسواق

شنت مديرية التموين والتجارة بالإسكندرية حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية.





قامت إدارة تموين شرق برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وإشراف أحمد حسن رئيس الرقابة ونبيل عسكر والاستاذ محمود رضوان وسليمان ناصر مفتشى الإدارة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بحملات على الأسواق التى تقع فى نطاق الإدارة.

و التى أسفرت عن ضبط محل لحيازته عدد ٣٠ زجاجة زيت طبيعي جميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط بازار لحيازته عدد ٣٢٣ زجاجة زيت ليكويد شيشة مجهول المصدر وغير مصرح بتداولها.

كما تم تحرير محضر توقف لبقال تموينى بدون إذن مسبق من التموين، وتحرير محضر عدم أحتفاظ بسجل التفتيش لبقال تمويني، وتحرير محضرين عدم إعلان عن الأسعار لفروع جمعيتي.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

