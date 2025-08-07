محافظ الدقهلية: خدمة الطوارئ خط أحمر ورفع كفاءة المستشفيات أولوية لا تقبل التأجيل

واصل الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية جولة ميدانية على المنشآت الصحية للتأكد من انتظام العمل وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفيات بكافة أنواعها والوحدات الصحية.

وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى السنبلاوين

ومن هذا المنطلق أجرى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، زيارة مفاجئة في العاشرة مساء أمس لمستشفى السنبلاوين المركزي، لمتابعة مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

مريض الطوارئ يمثل أولوية قصوى، وأي تقصير في خدمته غير مقبول.

وأكد اللواء طارق مرزوق أن: "مريض الطوارئ يمثل أولوية قصوى، وأي تقصير في خدمته غير مقبول. نُراهن على الأطقم الطبية في تقديم خدمة كريمة وآمنة للمواطن، وتطوير أقسام المستشفيات الحيوية بات ضرورة عاجلة لا تحتمل التأجيل."

وخلال الزيارة، تفقد وكيل "الصحة" أقسام الطوارئ والاستقبال والعناية المركزة والحضّانات، مثمنًا تواجد الفريق الطبي والتزامه رغم توقيت الزيارة، مشددًا على الالتزام بالإجراءات الإكلينيكية ورفع كفاءة الأداء في الأقسام ذات الأولوية.

تشغيل الأشعة العادية على مدار 24 ساعة لخدمة مرضى الطوارئ

وفي قسم الأشعة، وجه "الجزار" بتشغيل الأشعة العادية على مدار 24 ساعة لخدمة مرضى الطوارئ وتقليل مشقة الانتقال بين المستشفيات، مع زيادة عدد الفنيين في أوقات الذروة لتعظيم الاستفادة من الأجهزة الحيوية وتقديم خدمة متكاملة للمواطن.

واطلع وكيل "الوزارة " كذلك على مؤشرات الأداء وربطها بمعدلات التردد داخل أقسام الطوارئ والعيادات، مؤكدًا على أهمية ضبط إيقاع الخدمة بالاستناد إلى البيانات والتحليل الفعلي لاحتياجات المواطنين.

كما شملت جولة " الجزار " وحدة طب الأسرة بميت غريطة، حيث أشاد وكيل "الصحة" بتوافر الأدوية والتزام الفريق الطبي، ضمن منظومة الرعاية الصحية الأولية.

مستشفى السنبلاوين تعد من أكبر مستشفيات المحافظة

جدير بالذكر أن مستشفى السنبلاوين تعد من أكبر مستشفيات المحافظة من حيث التجهيزات، إذ تضم 101 سرير، منها 38 سريرًا عناية مركزة، و25 سرير استقبال، و7 غرف عمليات، و41 حضّانة للأطفال حديثي الولادة.

رافق وكيل وزارة الصحه خلال جولته الدكتور السيد فاروق، وكيل مديرية الصحه للطب العلاجي.

