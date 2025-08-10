رئيس القومي للأمومة والطفولة تزور الوادي الجديد لتفعيل مبادرة "دوّي"

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، خلال زيارتها للمحافظة، يرافقها وفد من المجلس يضم الدكتور كرم ملاك عضو مجلس إدارة المجلس، والدكتور ناصر مسلم مستشار المجلس.

وأكد محافظ الوادى الجديد، أن هذه الزيارة تأتي في إطار تنفيذ أنشطة المبادرة الوطنية " دوّي " التي تم إطلاقها تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بهدف تعزيز تمكين الفتيات وضمان حقوقهن في الحماية والمشاركة الفعالة، بالتركيز على الأبعاد الاجتماعية والتعليمية، من خلال عدد كبير من الأنشطة تستهدف الأطفال وأولياء الأمور ومسئولي خدمات وأنشطة حماية حقوق الطفل بكافة الجهات التنفيذية.

ويشمل برنامجه الزيارة تنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات وورش العمل على مدار خمسة أيام.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، أن المجلس يتوسع في تنفيذ أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي" خاصة فى المحافظات الحدودية، كما يتخذ خطوات استباقية نحو تمكين الفتيات ومناهضة كافة الممارسات الضارة التي تلحق بهن من خلال حصولهن على المعرفة الكافية والمهارة اللازمة للنجاح، والدعم الكافي من الأسرة والمجتمع، وذلك بمعاونة الجهات المعنية والشريكة.

