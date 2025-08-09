إطلاق برنامج "هيا نقرأ ونتعلم" لتحسين مهارات التلاميذ بالوادي الجديد

أعلن الدكتور سامي فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، في بيان له اليوم السبت، عن إطلاق برنامج تعليمي متميز تحت عنوان "هيا نقرأ ونتعلم"، بهدف تحسين مهارات القراءة والكتابة لدى تلاميذ المرحلة الإبتدائية.

ولفت وكيل تعليم الوادي الجديد، إلي أن فعاليات البرنامج تبدأ غدا الأحد ١٠ أغسطس فى الفترة الصباحية بمقر المركز الإستكشافي للعلوم بالخارجة، وتستمر حتى الخميس ٢٨ من نفس الشهر، ولمدة ٣ أسابيع.

وأشار وكيل التعليم، إلي أن البرنامج يستهدف التلاميذ المتقدمين للصف الأول الابتدائي وأولياء أمورهم، لعمل تهيئة لغوية بإستخدام الطريقة الصوتية، إلى جانب استهداف التلاميذ من الصف الثاني الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي للعمل على تنمية مكون الطلاقة (القراءة على نحو يتسم بالدقة والسرعة)، واستخدام استراتيجيات الفهم المقروء والفهم المسموع والتعبير الكتابي وتنمية القيم واحترام الآخر.

ومن جانبها قالت سهام حسين رضوان، موجه عام اللغة العربية والتربية الدينية بمديرية التربية والتعليم، في تصريح خاص لـ«ڤيتو»: إن البرنامج المقترح قائم على استخدام أدوات واستراتيجيات تفاعلية لتنمية الطلاقة اللغوية ومهارات التفكير التخيلي لدى تلاميذ الصفوف الابتدائية، لرفع القدرات الإبداعية، وخاصة الطلاقة اللغوية ومهارات التفكير التخيلي، والذي يتطلب تنمية هذه القدرات من خلال توظيف وسائل تكنولوجية حديثة فعالة.

يشرف على تنفيذ البرنامج إدارة التعليم الابتدائي وفريق الدعم التعليمي وتوجيه عام اللغة العربية وسيتم إجراء اختبار بعدي لتقييم مدى نجاح البرنامج.

