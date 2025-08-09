أنشطة وخدمات الوادي الجديد في 5 أيام

استعرضت محافظة الوادي الجديد في بيان، اليوم السبت، أبرز أنشطة المراكز والوحدات المحلية للارتقاء بمستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين، خلال الفترة من ٢ إلى ٧ أغسطس ٢٠٢٥.

فيما يخص الدعم الغذائي وتوفير السلع الأساسية بمركز الخارجة، طرحت كميات من الخضروات والفاكهة بأسعار تنافسية عبر منافذ الوحدة المحلية، بالإضافة إلى تنظيم سوق "اليوم الواحد" لطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.

وحول التحسين البيئي، أشار بيان الوادي الجديد، إلي تنفيذ حملات مكثفة لقص وتهذيب الأشجار المتداخلة مع خطوط الكهرباء بعدة أحياء، ورفع المخلفات من الشوارع والميادين للحفاظ على المظهر الحضاري.

وبخصوص المشروعات التنموية، جري بدء إنشاء حديقة عامة بقرية فلسطين على طريق "الخارجة–باريس" كمتنفس للمواطنين، والانتهاء من المرحلة الرابعة لتشطيبات المسجد الصغير بقرية أبو طرطور، دعمًا للأنشطة الخدمية بالقرى.

وحول الرقابة والمتابعة، جري المرور الميداني على المشروعات الممولة من "مشروعك" للتأكد من جديتها ومعدلات التنفيذ، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تفتيشية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية.

وفي مركز الداخلة، جري تنفيذ حملات نظافة مكثفة بأحياء مدينة موط وقرى غرب الموهوب والأمان والراشدة والجديدة وأسمنت، شملت رفع المخلفات ونقلها للأماكن المخصصة، وقص وتقليم الأشجار المتداخلة مع أسلاك الكهرباء وخطوط المياه بقرية الهنداو، بالتعاون مع فرق تحسين البيئة والكهرباء.

وفي المرافق والإنارة، تم إصلاح وصيانة كشافات الإنارة بقرية بدخلو، وتركيب كشافات بشوارع قرية الأمان، بما يعزز مستوى الإضاءة والأمان.

وفي الدعم الغذائي، أكد بيان محافظة الوادي الجديد، استمرار توفير الخضروات، الفاكهة، الدواجن الطازجة، والأسماك بأسعار مخفضة عبر منافذ القرى، مع متابعة يومية لضمان انتظام العمل، وكذلك طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمنفذ قرية الجديدة.

أما فيما يخص مركز الفرافرة، وبخصوص مبادرات تخفيض الأسعار، أعلنت محافظة الوادي الجديد توفير لحوم طازجة بسعر 200 جنيه للكيلو تحت إشراف الوحدة المحلية بالتعاون مع أهالى قرى أبو منقار، وكذا ضخ كميات من الخضروات والفاكهة بأسعار تنافسية بمنافذ المدينة والقرى، وتنظيم سوق "اليوم الواحد" بصفة يومية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وفي مجال التحسين البيئي، جري تهذيب الأشجار وإزالة المخلفات بمداخل المدينة والقرى ونظافة الميادين الرئيسية،

وفي المشروعات التنموية، تم الانتهاء من أعمال رصف الطريق الدائري بمدينة الفرافرة بعد استكمال إحلال وتجديد خط الانحدار للصرف الصحي.

وفيما يخص المرافق، بدء العمل لتشغيل بئر إضافي بمحطة مياه الشرب بقرية النهضة عبر تركيب غاطس وطلمبة 60 حصانا وخط مواسير ولوحة تشغيل وكابلات، تمهيدًا لدخول الخدمة خلال 5 أيام.

في مركز بلاط، وحول صيانة المرافق الحيوية، تم إصلاح عطل بئر محطة التنقية بقرية مرزوق وعودة الخدمة، بالإضافة إلى متابعة مسار كابل الكهرباء لخدمة المستثمرين وإزالة المعوقات أمام التنفيذ.

أما بخصوص التحسين البيئي، فتم تنفيذ حملات نظافة بقرى تنيدة، أولاد عبدالله، البشندي، ذخيرة، وعين عيش، شملت رفع المخلفات ونقلها للأماكن المخصصة، وكذا صيانة وإصلاح عطل بمحطة التنقية بقرية البشندي بمشاركة فرق الصيانة بالوحدة.

وفي مجال المرافق والإنارة، جرى إصلاح وصيانة كشافات إنارة بشوارع قرية أولاد عبدالله، وتركيب وصيانة كشافات بقرية الزيات لرفع مستوى الأمان.

وفي الدعم الغذائي، تنفيذ سوق "اليوم الواحد" بقرية عين عيش لتوفير الخضروات والفاكهة والدواجن بأسعار مخفضة، وتوفير السلع الغذائية بمنفذ قرية البشندي بأسعار أقل من السوق.

في واحة باريس، جرى تنظيم سوق "اليوم الواحد" بقرية بغداد لبيع الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، وطرح الخضروات والفاكهة بأسعار تنافسية بمنفذ الوحدة المحلية لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال نظافة وتجميل بمحطة مياه الشرب الغربية، ورفع المخلفات من شوارع المدينة.

