رصف 95 ألف م² بالإنترلوك في المرحلة الثانية لتطوير الأحياء والقرى بالوادي الجديد

رصف الطرق، ڤيتو
أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، الانتهاء من تنفيذ 95 ألف م² من إجمالي 153 ألف م² مستهدفة بالمرحلة الثانية لأعمال الرصف ببلاط الإنترلوك، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ خطة شاملة تتضمن تطوير الأحياء الداخلية ورفع كفاءة شبكات الطرق، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وتعزيز أهداف التنمية العمرانية.

وأشار المهندس أحمد عبد الرحيم، مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة، إلى أن المساحات المستهدفة بالمرحلة الثانية تشمل 75 ألف م² بمركز الخارجة، و57 ألف م² بمركز الداخلة، و21 ألف م² بمركز الفرافرة.

و بدأت محافظة الوادي الجديد في وقت سابق تنفيذ خطة لرصف الطرق الداخلية في مناطق مختلفة بالمحافظة، بما في ذلك الخارجة، الداخلة، باريس، وبلاط. وقد تم تخصيص ميزانية كبيرة، تقدر بحوالي 65 مليون جنيه، لتنفيذ هذه الخطة.

تتضمن الخطة أيضًا تخصيص مبالغ إضافية لتحسين البيئة والأمن والإطفاء، بالإضافة إلى تدعيم احتياجات أخرى. 
تشمل المناطق التي ستشملها أعمال الرصف: الخارجة, الداخلة, باريس, بلاط، والغرافة.
تهدف هذه الخطة إلى تحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق المحافظة.

