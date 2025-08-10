"مسرح الجنوب" يطلق استمارة المشاركة في دورته العاشرة

أطلق المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب، والذي تنظمه مؤسسة س للثقافة والإبداع، استمارة المشاركة في دورته العاشرة المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 6 أبريل المقبل.

وقال الناقد الفنى هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان: إن الدورة العاشرة والتي تقام برعاية وزارة الثقافة ومؤسسة إيزيس للاستشارات الهندسية ومحافظة قنا، ستشهد تطورا كبيرا في فعاليات المهرجان بتقديم برامج جديدة سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وتابع: بالإضافة إلى برامج عروض مسرح الفضاءات المفتوحة التي تضم عروضا تراثية، وأيضا برنامج عروض الحكي وبرنامج حكاوي القهاوى الذي يقام في المقاهي الشعبية، وعروض مسرح الطفل وبرنامج عروض على هامش المسابقة، وكذلك برنامج تنمية القرية والذي يقام في القرى والنجوع ويتضمن برنامج فني ثقافي لأهالى القرى.

وقال: ستقام مسابقة رئيسية خلال المهرجان تتناول العروض التراثية وقضايا المرأة، منوها إلى أن الجديد فى هذه الدورة ستكون عروض المسرح البديل حيث سيتم تقديم العروض المسرحية فى الغيطان والأراضى الزراعية وأيضا مسرح المقهى والذى سيتم تقديمه فى المقاهى الشعبية بالإضافة إلى استكمال مشروع السياحة الريفية التي بدأته المؤسسة فى العام الماضي.

وأضاف المؤلف بكرى عبد الحميد، مدير المهرجان، أن الدورة العاشرة من المهرجان تتضمن عدد من المفاجآت لأهالي الجنوب من خلال الفعاليات التي سيتم الإعلان عنها قريبا فضلا عن تطوير الورش التدريبية التى ينظمها المهرجان ضمن فعاليات الدورة الجديدة وستقدم ورش متنوعة ومختلفة يقوم بها مدربون أجانب من أوروبا وأفريقيا وآسيا بالإضافة إلى خبراء المسرح فى مصر.

يذكر أن الدورة التاسعة من المهرجان والتي أقيمت العام الماضى فى محافظة قنا حققت نجاحا جماهيريا كبيرا بمشاركة 15 دولة قدمت 44 فعالية بالإضافة إلى 11 اصدار مسرحى وتم تكريم 11 من فنانى المسرح من مصر والوطن العربى.

كما شهدت إقامة أول كرنفال فى الشارع في تاريخ محافظة قنا، بالإضافة إلى تقديم العديد من العروض المسرحية في عدد كبير من مدن وقرى ومستشفيات محافظة قنا ضمن برنامج تنمية القرية الذي يقام لأول مرة في مصر، وصاحبها عدد من الورش التدريبية، بجانب توقيع عدد من بروتوكولات التعاون لخدمة أهالي الجنوب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.