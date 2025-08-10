نبيل شعيل ومحمود الليثي يتألقان في مهرجان ليالي مراسي بالساحل الشمالي (صور)

أحيا الثنائي الفنان محمود الليثي ونبيل شعيل حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان ليالي مراسي بالساحل الشمالي.

حفل محمود الليثي ونبيل شعيل بالساحل الشمالي

وأشعل محمود الليثي حماس الجمهور خلال الحفل بباقة من أغانيه الشهيرة ومنهم أغنية عم المجال كله وغيرهم، وقدم أيضا نبيل شعيل عددا مميزا من أغانيه.

وكان المطرب الشعبي محمود الليثي، قد حضر إلى مقر نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفي كامل بعد رصد مخالفات في حفلاته الأخيرة.

وقال محمود الليثي في تصريح سابق لفيتو: “إنه يحترم النقابة وقراراتها، مشيرا إلى أن مصطفي كامل كان يؤكد عليه منع غناء الراقصات على المسرح بجانبه، أثناء غنائه ومنع الشعارات في الحفل”.

وتابع، أن حضوره إلى مقر النقابة اليوم هو للتأكيد على قرارات مصطفى كامل التي أصدرها في السابق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.