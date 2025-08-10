الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نبيل شعيل ومحمود الليثي يتألقان في مهرجان ليالي مراسي بالساحل الشمالي (صور)

محمود الليثي، فيتو
محمود الليثي، فيتو

أحيا الثنائي الفنان محمود الليثي ونبيل شعيل حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان ليالي مراسي بالساحل الشمالي.

حفل محمود الليثي ونبيل شعيل بالساحل الشمالي 

وأشعل محمود الليثي حماس الجمهور خلال الحفل بباقة من أغانيه الشهيرة ومنهم أغنية عم المجال كله وغيرهم، وقدم أيضا نبيل شعيل عددا مميزا من أغانيه.

وكان المطرب الشعبي محمود الليثي، قد حضر إلى مقر نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفي كامل بعد رصد مخالفات في حفلاته الأخيرة.

وقال محمود الليثي في تصريح  سابق لفيتو: “إنه يحترم النقابة وقراراتها، مشيرا إلى أن مصطفي كامل كان يؤكد عليه منع  غناء الراقصات على المسرح بجانبه، أثناء غنائه ومنع  الشعارات في الحفل”.

وتابع، أن حضوره إلى مقر النقابة اليوم هو للتأكيد على قرارات مصطفى كامل التي أصدرها في السابق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حفل محمود الليثي و نبيل شعيل بالساحل الشمالي محمود الليثي و نبيل شعيل بالساحل الشمالي حفل محمود الليثي و نبيل شعيل نبيل شعيل

الأكثر قراءة

ورطها "زيزو" والجماهير هتفت باسمها، قصة هدى الإتربي مع تشجيع الزمالك وحضور المباريات

خوفا من الملاحقة، "بيج ياسمين" توجه رسالة تحذير: مسمعش حد يقولي بلوجر تاني

لو مش هلعب أساسي همشي، تفاصيل مشادة الشناوي مع محمد يوسف بعد جلوسه احتياطيا لـ شوبير

أثناء تقديم واجب العزاء، 3 قرارات لمحافظ الشرقية بشأن أسرة عامل النظافة بالزقازيق

ضوابط تقييم وحدات الإيجار القديم لتحديد زيادة الأجرة

ترتيب الدوري المصري بعد تعثر الأهلي وبيراميدز وفوز الزمالك

سعر السمك اليوم، البلطي يعود لـ"قديمه" والجمبري والبوري "لمن استطاع إليه سبيلا"

أسعار المانجو اليوم الأحد 10 أغسطس 2025، 6 أصناف "على قد الإيد" والفص تتهاوى

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، الجوافة والعنب يبدآن من 16 جنيهًا والخوخ والبرقوق لـ"الفرجة"

ضوابط تقييم وحدات الإيجار القديم لتحديد زيادة الأجرة

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2025 نظام 3 سنوات صناعي

أسعار المانجو اليوم الأحد 10 أغسطس 2025، 6 أصناف "على قد الإيد" والفص تتهاوى

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 10 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 10 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 10 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads