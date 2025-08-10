في حفل كامل العدد، حمزة نمرة يشعل مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية (صور)

أحيا الفنان حمزة نمرة مساء أمس حفلًا موسيقيًا على خشبة المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في نسخته الثانية والعشرين، وذلك وسط حضور جماهيري مكتمل العدد بالقاعة الكبري بمركز المؤتمرات.

شهد الحفل تألق الفنان حمزة نمرة، حيث استهل الحفل معربًا عن حرصه بالمشاركة كل عام بفعاليات مهرجان الصيف الدولي لما يلقاه الجمهور السكندري من مكانة خاصة في قلبه.

تفاعل الجمهور معه بشكل كبير خلال تقديمه باقة مميزة من أفضل أغنياته مثل "شمس وهوا، عزيز عيني، اتخمينا، غروب، إسكندرية، رياح الحياة، افتكر، بلدي، شيل الشيلة، دايرة الرحلة، يا ظريف الطول، فاضي شوية، معلش، داري يا قلبي، احلم، القصة واللي كان، إوعدوني، إنسان، وتذكرتي".

جدير بالذكر أن فعاليات مهرجان الصيف الدولي مستمرة داخل مكتبة الإسكندرية خلال الفترة من 7 حتى 31 أغسطس الجاري، يُقدم خلالها ما يقارب 40 فعالية فنية وثقافية، تتنوع بين الحفلات الموسيقية لعدد من أبرز المطربين والفرق الغنائية بمشاركة سعودية وأردنية وألمانية، بالإضافة إلى العروض السينمائية المميزة، والعروض المسرحية والستاند أب كوميدي، وكذلك عدد من الندوات وورش العمل الفنية التي تهدف إلى خلق منصات تفاعلية لتبادل الأفكار الفنية بين الشباب والفنانين من مختلف التخصصات الفنية.



ويتضمن برنامج المهرجان إقامة حفلات لمجموعة من النجوم أبرزهم: عمر خيرت، وعزيز مرقة، وحمزة نمرة، وعايدة الأيوبي، ومنال محي الدين، ومروة ناجي، وغيرهم.

وكعادته يركز المهرجان على دعم الفرق الشبابية وتقديم عروض تبرز المواهب المحلية والعربية، ومن أشهر الفرق الغنائية التي تقدم حفلاتها في هذه الدورة من المهرجان فرق: الحضرة، وفؤاد ومنيب، وحافظ وبستان، وأندروميدا، وجدل، وسماعي، وبهججة، وصحبة السمسمية، وهاي دام، وموجة، وجاوي، ومسا، وبراس ساوند، وفلكوريتا، وضفاير.

