صندوق إعانات الطوارئ ينفق 92 مليون جنيه لدعم منظومة التدريب خلال عام

أعلن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي يرأسه وزير العمل محمد جبران، المنعقد اليوم الأحد، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، عن أن ما أنفقه "الصندوق"، منذ أول يوليو 2024، وحتى أول يوليو 2025 ، بلغ 91 مليونًا و845 ألف جنيه، ليصبح إجمالي ما أنفقه "الصندوق" منذ تأسيسه عام 2003، وحتى الآن،مبلغ 325 مليونًا و780 ألف جنيه، وذلك على دعم منظومة التدريب المهني.

دعم وتمويل كافة الأنشطة ذات العلاقة بعملية التدريب المهني

وأكد "المجلس" استمرار دور هذا "الصندوق" في دعم وتمويل كافة الأنشطة ذات العلاقة بعملية التدريب المهني، وإنشاء وتجهيز وتطوير مراكز ووحدات تدريبية قائمة، وجديدة بالتعاون مع كافة الشركاء.

تأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج

وعلى تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير منظومة التدريب المهني، وتنمية مهارات، وتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وتقديم المنح المجانية في سبيل تحقيق ذلك...هذا وقد ناقش مجلس الإدارة مجموعة من البنود التنظيمية والمالية التي تخص عمل "الصندوق "

