أخبار مصر

2 مليار و319 مليونًا و800 ألف جنيه دعمًا من صندوق إعانات الطوارئ للعمال

محمد جبران وزير العمل،
محمد جبران وزير العمل، فيتو

أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، الذي يرأسه وزير العمل محمد جبران، المُنعقد اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، أن الصندوق أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى الآن، مليارين و319 مليونًا و800 ألف جنيه، دعمًا لـ 429 ألفا و301 عامل يعملون فى 3991 منشأة.

وأنه أنفق منذ 1-7-2024، حتى 30-6-2025، مبلغ 94 مليونًا و800 ألف جنيه، دعمًا لـ 10 آلاف و660 عاملًا في 41 منشأة.

الأوضاع المالية للصندوق

وخلال الاجتماع ناقش مجلس الإدارة، الأوضاع المالية للصندوق، وكذلك الإعانات المُنصرفة للعاملين بالمنشآت، وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات،والتى تُحدِد تلك الإعانات، كما أحُيط المجلس بإجمالى الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت منذ تأسيس "الصندوق".

صندوق إعانات الطوارئ للعمال 

وجاء في الاجتماع، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال، مُستمر في دعم ومساندة عمال المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة، وذلك بدفع إعانات أجور لهم.

وقال مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال: إن توفير الحماية الاجتماعية للعمال، توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإن الدعم الذي يُقدمه هذا الصندوق يأتي أيضًا في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه، بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل.

