أخبار مصر اليوم..إعلان النتيجة الرسمية لانتخابات الشيوخ 2025 الثلاثاء.. موعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي وسعر البنزين بعد رفع الدعم بالكامل.. القصة الكاملة لدعوة شيخ الأزهر للتظاهر لنصرة غزة

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تواصل أعمالها في مراجعة إجراءات فرز الأصوات لجميع اللجان العامة على مستوى الجمهورية، وإضافة تصويت المصريين بالخارج إلى كل دائرة.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن مجلس إدارة الهيئة برئاسة القاضي حازم بدوي قد اجتمع للفصل في التظلمات التي تلقتها الهيئة بشأن إجراءات الاقتراع والفرز في انتخابات مجلس الشيوخ.

مواطن يطلب من محافظ الجيزة شقة بالقاهرة، والأخير: "هكلم لك المحافظ حالا" (فيديو)

فوجئ المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، خلال جولته التفقدية بحي جنوب الجيزة بأحد المواطنين يوقفه في الشارع طالبًا مساعدته في الحصول على وحدة سكنية، رغم أن العنوان المطلوب يقع داخل نطاق محافظة القاهرة.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 40: 50 كم فى الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 2:3 متر.

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بعد تداول مقطع فيديو منسوب لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وحمل الفيديو مطالبة شيخ الأزهر للمصريين بالخروج في مظاهرات تأييدا لغزة.

أسعار البنزين اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025، من المنتظر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها الدوري في الأسبوع الأول من أكتوبر 2025، وهو الموعد المحدد للانعقاد وذلك وفق جدول اجتماعات اللجنة الذي يعقد بشكل نصف سنوي وفقا لقرارتها الأخيرة بعد أن كان انعقادها قبل ذلك كل ثلاثة أشهر منذ تأسيس لجنة التسعير حيق كام انعقادها في الشهور التالية: يناير، أبريل، يوليو، وأكتوبر من كل عام

تنسيق المرحلة الثانية 2025 .. أعلنت وزارة التعليم العالي، عن انطلاق تسجيل الرغبات رسميا على موقع التنسيق الإلكتروني، لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 اعتبارا من الأربعاء الماضي الموافق 6 أغسطس 2025

شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا خارجيا كبيرا حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.