أخبار مصر اليوم..إعلان النتيجة الرسمية لانتخابات الشيوخ 2025 الثلاثاء.. موعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي وسعر البنزين بعد رفع الدعم بالكامل.. القصة الكاملة لدعوة شيخ الأزهر للتظاهر لنصرة غزة
أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:
الهيئة الوطنية: إعلان النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 الثلاثاء
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تواصل أعمالها في مراجعة إجراءات فرز الأصوات لجميع اللجان العامة على مستوى الجمهورية، وإضافة تصويت المصريين بالخارج إلى كل دائرة.
الوطنية للانتخابات: رفض 11 تظلما بشأن إجراءات الاقتراع والفرز لانتخابات الشيوخ 2025
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن مجلس إدارة الهيئة برئاسة القاضي حازم بدوي قد اجتمع للفصل في التظلمات التي تلقتها الهيئة بشأن إجراءات الاقتراع والفرز في انتخابات مجلس الشيوخ.
مواطن يطلب من محافظ الجيزة شقة بالقاهرة، والأخير: "هكلم لك المحافظ حالا" (فيديو)
فوجئ المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، خلال جولته التفقدية بحي جنوب الجيزة بأحد المواطنين يوقفه في الشارع طالبًا مساعدته في الحصول على وحدة سكنية، رغم أن العنوان المطلوب يقع داخل نطاق محافظة القاهرة.
الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا، رياح مثيرة للرمال واضطراب الملاحة بخليج السويس
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 40: 50 كم فى الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 2:3 متر.
خدعة الذكاء الاصطناعي، القصة الكاملة لدعوة شيخ الأزهر للتظاهر لنصرة غزة
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بعد تداول مقطع فيديو منسوب لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وحمل الفيديو مطالبة شيخ الأزهر للمصريين بالخروج في مظاهرات تأييدا لغزة.
موعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي وسعر البنزين بعد رفع الدعم بالكامل
أسعار البنزين اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025، من المنتظر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها الدوري في الأسبوع الأول من أكتوبر 2025، وهو الموعد المحدد للانعقاد وذلك وفق جدول اجتماعات اللجنة الذي يعقد بشكل نصف سنوي وفقا لقرارتها الأخيرة بعد أن كان انعقادها قبل ذلك كل ثلاثة أشهر منذ تأسيس لجنة التسعير حيق كام انعقادها في الشهور التالية: يناير، أبريل، يوليو، وأكتوبر من كل عام
تعرف على آخر موعد لتسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2025
تنسيق المرحلة الثانية 2025.. أعلنت وزارة التعليم العالي، عن انطلاق تسجيل الرغبات رسميا على موقع التنسيق الإلكتروني، لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 اعتبارا من الأربعاء الماضي الموافق 6 أغسطس 2025
دعم غزة وبيروت والخرطوم تتصدر رسائل السيسي لقادة أمريكا وفلسطين ولبنان والسودان وفيتنام
شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا خارجيا كبيرا حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية.
