السبت 09 أغسطس 2025
مكتب التمثيل العمالي بالرياض يُطلق "تطبيق رقمي" لتقديم الخدمات بشكل إلكتروني

محمد جبران وزير العمل،فيتو
قام مكتب التمثيل العمالي بالرياض برئاسة محمد عليان، بإطلاق تطبيق إلكتروني ودمجه مع تطبيق القنصلية المصرية بالرياض، وذلك للتواصل الإلكتروني على مدار اليوم مع العمال، والجالية المصرية، لضمان سرعة الإجابة على كافة التساؤلات وتخليص الأوراق المطلوبة، وتقديم خدمات التوعية بالحقوق والواجبات، وتسهيل التواصل وإعداد تقارير التقييم مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة.

 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بالاستمرار في تطبيق برامج التحول الرقمي، وميكنة الخدمات، فى الوزارة والمديريات التابعة لها، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج،لتقديم الخدمات والتواصل مع المواطنين بشكل لائق وكريم.

