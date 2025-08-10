جامعة جنوب الوادي تحدد مواعيد الكشف الطبي على الطلاب الجدد

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الكشف الطبي على الطلاب الجدد للعام الجامعي 2025/2026 يبدأ اعتبارا من يوم الاحد 24 أغسطس في التاسعة صباحا بمقر مستشفى الطلاب بقنا لكليات الجامعة، ما عدا كلية الهندسة والمعهد الفني للتمريض والمعهد الفني الصحي يعقد بمقر الكلية والمعهد.

الكشف الطبي في قنا

وأضاف رئيس الجامعة أن الكشف الطبي على طلاب كلية الطب البشري، سيبدأ يوم الأحد 24 أغسطس، وعلى طلاب طب الفم والأسنان 25 أغسطس، وطلاب كلية الصيدلة 26 اغسطس، كلية العلاج الطبيعي 27 أغسطس، كليتي الهندسة والآثار 28 أغسطس، وكلية الإعلام يوم 31 اغسطس وكلية التمريض يوم 1 سبتمبر، كلية الطب البيطرى والمعهد الفنى الصحي 2 سبتمبر، كلية العلوم 3 سبتمبر، كلية التربية (تعليم عام) 8 سبتمبر وكلية التربية (تعليم أساسي) 9 سبتمبر، كلية التربية (طفولة) 10 سبتمبر، كليتي الزراعة والحاسبات والمعلومات 11 سبتمبر، كلية التربية النوعية والمعهد الفني للتمريض 14 سبتمبر، كلية الآداب (طالبات) 15 سبتمبر، كلية الآداب (طلبة) 16 سبتمبر.



وأشار رئيس الجامعة إلى أنه يتم الكشف الطبي على كلية التجارة (طالبات) يوم 17 سبتمبر، وطلبة يوم 18 سبتمبر وطالبات كلية الحقوق يوم 21 سبتمبر، وكلية الحقوق (طلبة) 22 سبتمبر، وطالبات كلية الآداب انتساب يوم 23 سبتمبر، كلية الآداب انتساب ( طلبة ) 24 سبتمبر، كلية التجارة انتساب (طالبات) 25 سبتمبر، تجارة انتساب ( طلبة) 28 سبتمبر، وكلية الحقوق انتساب ( طالبات) 29 سبتمبر، كلية الحقوق انتساب (طلبة) 30 سبتمبر.

وتم تخصيص يوم 1 أكتوبر للمتخلفين عن الكشف الطبي، وعلى الطلاب إحضار استمارات الكشف الطبي من كلياتهم مع تقديم إثبات الشخصية قبل إجراء الكشف الطب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.