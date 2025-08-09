حملة لرفع الإشغالات بمحيط ميدان البنوك فى قنا

قاد فراج الوحش رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، جنوب محافظة قنا، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بمحيط ميدان النوبة والبنوك، رافقه خلالها مسئولي الإشغالات ومدير مرفق النظافة جمال عيد.

السلوك السيئ للباعة فى قوص

استهدفت الحملة إزالة الإشغالات بالميدان وجميع الشوارع المحيطة والمتفرعة منه، كما تضمنت الحملة رفع جميع تراكمات القمامة.

أكد “الوحش” أن الميدان يعد من أبرز المناطق الحيوية بالمدينة فهو يتوسط البلدة ودائما يشهد كثافة مرورية كبيرة لاسيما أوقات الذروة.

وأكد رئيس المركز راج الوحش أن افتراش الباعة الجائلين أرصفة الشارع وتعديهم بشكل سافر على حرم الطريق يؤثر سلبيا على السيولة المرورية سواء أمام حركة السيارات أو المارة المترجلين.

وأشار إلى أن أعمال رفع الإشغالات دائما ما بصاحبها تنفيذ حملات نظافة للشارع لاستكمال الصورة الجمالية له، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ حملات دورية بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية تستهدف القضاء علي كل المخالفات الإدارية والصحية والبيئية داخل المنشأت التجارية وإزالة كافة أشكال التعديات والإشغالات على حرم الشوارع والطرق التي تسبب حالة من الإزعاج للسكان والمارة.

