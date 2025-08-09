حبس تاجر دواجن هتك عرض نجل جاره وصوره فيديو في قنا

أمرت النيابة العامة بمحافظة قنا، بحبس تاجر دواجن 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة استدراج تلميذ والتعدي عليه جنسيًا وتصويره فيديو داخل منزله الذي تم معاينته، في بندر فرشوط، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط يفيد بورود بلاغ من مواطن يتهم جاره بالتعدي جنسيًا على ابن شقيقه في بندر فرشوط.

وبعد الفحص والتحريات تبين أن المجني عليه يبلغ من العمر 12 عامًا، والمتهم في الواقعة جاره تاجر دواجن، في الخمسينيات من عمره، قام بهتك عرض التلميذ حيث استدرجه لمنزله وتعدى عليه جنسيًا وصوره فيديو في دائرة بندر فرشوط.

تم القبض على المتهم والتحفظ على الفيديو وفحص هاتف المتهم بالكامل ومعاينة منزله مكان الواقعة، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.