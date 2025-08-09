السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حبس تاجر دواجن هتك عرض نجل جاره وصوره فيديو في قنا

حبس تاجر دواجن هتك
حبس تاجر دواجن هتك عرض نجل جاره وصوره فيديو في قنا

 أمرت النيابة العامة بمحافظة قنا، بحبس تاجر دواجن 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة استدراج تلميذ والتعدي عليه جنسيًا وتصويره فيديو داخل منزله الذي تم معاينته، في بندر فرشوط، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط يفيد بورود بلاغ من مواطن يتهم جاره بالتعدي جنسيًا على ابن شقيقه في بندر فرشوط.

وبعد الفحص والتحريات تبين أن المجني عليه يبلغ من العمر 12 عامًا، والمتهم في الواقعة جاره تاجر دواجن، في الخمسينيات من عمره، قام بهتك عرض التلميذ حيث استدرجه لمنزله وتعدى عليه جنسيًا وصوره فيديو في دائرة بندر فرشوط.

تم القبض على المتهم والتحفظ على الفيديو وفحص هاتف المتهم بالكامل ومعاينة منزله مكان الواقعة، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة بمحافظة قنا فرشوط قنا محافظة قنا مركز شرطة فرشوط مديرية أمن قنا

مواد متعلقة

مصرع مزارع بسبب إصابته بطلق ناري في قنا

بسبب صيانة الأكشاك، قطع الكهرباء عن 10 مناطق في قنا

اليوم، قطع الكهرباء عن مغذي شمال محافظة قنا

والدها أخذ منها المحمول، فتاة جامعية تنهي حياتها في قنا

الأكثر قراءة

بيان من جامعة القاهرة بشأن وفاة سلمى حبيش طبيبة قصر العيني

بلاغ يتهم مروة حلمي صديقة التيك توكر شاكر بالتحريض ضد مؤسسات الدولة

بعد واقعة سلمى حبيش، أسباب صادمة لتزايد وفيات شباب الأطباء داخل المستشفيات

ستبكون بدل الدموع دم، توفيق عكاشة يحذر من خريطة جديدة تعيد تشكيل المنطقة

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة

زملاء الطبيبة المتوفاة بقصر العيني: اشتغلت شفتين بدون طعام

انخفاض جديد في سعر الفراخ اليوم السبت 9 أغسطس 2025

حسين الجسمي يرد على رسالة لـ ساويرس بشأن حفلته في الساحل الشمالي

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

سائق حافلة يتحول لرئيس دولة وتلاحقه أمريكا.. من هو نيكولاس مادورو؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، تعرف على أول حدث عقابي في تاريخ الديانات (فيديو)

بعد اتهامات طالت "التيك توكرز"، تعرف على حكم غسيل الأموال وعقوبته في الإسلام

تفسير حلم الغراب في المنام، ليس دائمًا فألًا سيئًا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads