الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مانشستر يونايتد الأكثر تتويجا، سجل أبطال كأس الدرع الخيرية

الدرع الخيرية، فيتو
الدرع الخيرية، فيتو

يستعد فريق ليفربول، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، لمواجهة كريستال بالاس، اليوم الأحد، على ملعب "ويمبلي" في نهائي كأس الدرع الخيرية.

وتقام بطولة كأس الدرع الخيرية بين ليفربول، بصفته بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وكريستال بالاس بطل كأس الاتحاد الإنجليزي.

سجل أبطال الدرع الخيرية 

ويعد مانشستر يونايتد النادي الأكثر تتويجا باللقب برصيد 26 بطولة ويأتي في المركز الثاني نادي آرسنال برصيد 17 لقب.

بينما حصد ليفربول البطولة 16 مرة وإيفرتون 9 مرات.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية

تنطلق مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم في كأس الدرع الخيرية في تمام الساعة 5 عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية

تذاع مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس اليوم في كأس الدرع الخيرية عبر قناة beIN SPORTS 1.


وحصد نادي ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الماضي 2024/ 25، في بداية عهد المدرب آرني سلوت، في حين أن كريستال بالاس حقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما فاز في نهائي البطولة على مانشستر سيتي، بهدف دون رد.

ويسعى ليفربول إلى تحقيق كأس الدرع الخيرية اليوم من أجل الحصول على دفعة قوية قبل بداية حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي، حيث سيخوض المباراة الافتتاحية يوم الجمعة المقبل ضد بورنموث.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النجم المصري محمد صلاح بطل الدوري الإنجليزي كأس الاتحاد الإنجليزي ليفربول ضد كريستال بالاس ليفربول وكريستال بالاس ليفربول وكريستال مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس مباراة ليفربول مباراة ليفربول وكريستال بالاس موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس

مواد متعلقة

3 أندية سعودية تتنافس على التعاقد مع نجم ريال مدريد

وصول بعثة الهلال السعودي إلى ألمانيا لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد (صور)

تركت بصمة خالدة، محمد صلاح يودع لويس دياز برسالة مؤثرة

بحضور محمد صلاح، ليفربول يعلن عن قمصان الموسم الجديد (صور)

الأكثر قراءة

قرارات جمهورية مهمة خلال ساعات

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالرغبة بالتخلص من الضغوط

إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص على كورنيش الإسكندرية (صور)

رئيس اتصالات النواب يكشف تفاصيل تشريع بشأن أرباح تيك توك

دخول قافلة «بيت الزكاة» الحادية عشرة إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة

تنسيق الجامعات 2025، رابط نتيجة المرحلة الثانية

أخبار مصر: خسائر مفجعة بحريق محال وباكيات محطة مترو شبرا، ضبط البلوجر لوشا، الشناوي يهدد الأهلي، مفاجأة وشيكة من أنغام

مصائب قوم عند قوم فوائد، عمال الخردة والسريحة يسترزقون من حريق شارع المؤسسة (صور)

خدمات

المزيد

درجة الحرارة هتصل 46 وأمطار رعدية، بيان صادم من الأرصاد عن طقس اليوم حتى الجمعة

علشان تعمل حسابك، الموعد النهائي لزيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

سعر السمك اليوم، البلطي يعود لـ"قديمه" والجمبري والبوري "لمن استطاع إليه سبيلا"

سعر الفاكهة اليوم، الجوافة والعنب يبدآن من 16 جنيهًا والخوخ والبرقوق لـ"الفرجة"

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالرغبة بالتخلص من الضغوط

ما حكم عمل غير المسلمين في توزيع الزكاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم عودة المسافر فى المنام وعلاقته بحل المشاكل والأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads