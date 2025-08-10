مانشستر يونايتد الأكثر تتويجا، سجل أبطال كأس الدرع الخيرية

يستعد فريق ليفربول، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، لمواجهة كريستال بالاس، اليوم الأحد، على ملعب "ويمبلي" في نهائي كأس الدرع الخيرية.

وتقام بطولة كأس الدرع الخيرية بين ليفربول، بصفته بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وكريستال بالاس بطل كأس الاتحاد الإنجليزي.

سجل أبطال الدرع الخيرية

ويعد مانشستر يونايتد النادي الأكثر تتويجا باللقب برصيد 26 بطولة ويأتي في المركز الثاني نادي آرسنال برصيد 17 لقب.

بينما حصد ليفربول البطولة 16 مرة وإيفرتون 9 مرات.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية

تنطلق مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم في كأس الدرع الخيرية في تمام الساعة 5 عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية

تذاع مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس اليوم في كأس الدرع الخيرية عبر قناة beIN SPORTS 1.



وحصد نادي ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الماضي 2024/ 25، في بداية عهد المدرب آرني سلوت، في حين أن كريستال بالاس حقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما فاز في نهائي البطولة على مانشستر سيتي، بهدف دون رد.

ويسعى ليفربول إلى تحقيق كأس الدرع الخيرية اليوم من أجل الحصول على دفعة قوية قبل بداية حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي، حيث سيخوض المباراة الافتتاحية يوم الجمعة المقبل ضد بورنموث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.