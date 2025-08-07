ليفربول يفاوض موهبة بارما الإيطالي تحسبا لرحيل كوناتي

يراقب مسئولو نادي ليفربول الإنجليزي، موهبة جديد من الدوري الإيطالي لتدعيم دفاع الفريق، تحسبًا لرحيل إبراهيما كوناتي حال عدم موافقته على تجديد عقده.

ودخل كوناتي دائرة اهتمامات عدد من كبار أندية أوروبا على رأسها ريال مدريد، خاصة أن عقده مع ليفربول ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ولم ينجح الطرفين في التوصل إلى اتفاق حتى الآن حول توقيع عقد جديد.

وكشف فلوريان بليتينبيرج، صحفي شبكة سكاي سبورتس، أن ليفربول وجه أنظاره إلى الدوري الإيطالي، حيث يرغب في التعاقد مع جيوفاني ليوني مدافع نادي بارما، جيوفاني ليوني، خلال هذا الصيف، ومع ذلك يظل مارك جويهي، لاعب نادي كريستال بالاس، هو هدف الريدز الأول في هذا المركز.

وأوضح الصحفي الألماني، أن مهمة ليفربول في ضم ليوني لن تكن سهلة، في ظل رغبة العديد من الأندية الإيطالية في ضم اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا.

ليوني جذب الأنظار إليه خلال الموسم الماضي مع بارما وقدم عروضا مميزة مع النادي الإيطالي، حيث يجيد اللاعب الشاب اللعب في مركز قلب الدفاع وكذلك كظهير أيمن.

ليفربول يجهز لصفقة نارية مدوية

وبعد مفاجأة محمد صلاح ورحيل لويس دياز إلى بايرن ميونخ الألماني، بدأ ليفربول الإنجليزي رحلة البحث عن صفقة مدوية جديدة لتدعيم خط الهجوم.

وتعاقد ليفربول مع الفرنسي هوجو إيكتيكي مهاجم آنتراخت فرانكفورت الألماني، ولكنه ما زال يبحث عن صفقة جديدة في الخط الأمامي قبل غلق باب الانتقالات.

وارتبط اسم الريدز بالتعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك نجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي والبرازيلي رودريجو نجم ريال مدريد الإسباني.

ودخل اسم جديد حسابات ليفربول لتدعيم الجانب الهجومي وهو الفرنسي برادلي باركولا جناح باريس سان جيرمان المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مؤخرًا.

ودفع باري سان جيرمان مبلغ 45 مليون يورو و5 ملايين متغيرات لضم الجناح الشاب البالغ 22 سنة صيف 2023 من فريق أولمبيك ليون ويعتبر من أكثر اللاعبين مشاركة الموسم الماضي، كما يضعه الإسباني لويس إنريكي كعنصر أساسي في مشروع الفريق الباريسي.

وحسب تقارير إعلامية فرنسية باريس سان جيرمان لا يرغب في بيع نجمه برادلي باركولا لكن وصول عرض يتجاوز 100 مليون يورو قد يدفع إدارة الفريق للتفكير في التخلي عنه.

وأنفق ليفربول 130 مليون يورو لضم فلوريان فيرتز نجم باير ليفركوزن الألماني و95 مليون يورو مقابل هوجو إيكتيتي لصالح فرانكفورت وكان مستعدًا لدفع أكثر من 150 مليون يورو مقابل السويدي ألكسندر إيزاك.

فيما فجرت تقارير صحفية عالمية، مفاجأة عن النجم المصري محمد صلاح، بأنه بات مرشحا للرحيل عن ليفربول في نهاية موسم 2025 ـ 2026 على الرغم من تجديد عقده حتى يونيو 2027.

وقالت مصادر إخبارية إنجليزية إن محمد صلاح قرر بالفعل مغادرة ليفربول في صيف 2026 أي بعد نهاية الموسم الجديد 2025 ـ 2026.

ورغم أن عقده الجديد ينتهي في 30 يونيو 2027، فإن هداف ليفربول التاريخي في البريميرليج، ينوي مغادرة الفريق قبل موسم واحد على نهاية ارتباطه بفريق "الريدز".

وكشفت شبكة "فوتبول ترانسفير" العالمية المتخصصة في انتقالات اللاعبين، إن محمد صلاح سيغادر النادي في نهاية الموسم المقبل، وذلك وفق خطة مشتركة مع ليفربول.

وأضافت المصادر ذاتها: "تتمثل الخطة في انتقال صلاح في صيف 2026 إلى الدوري السعودي للمحترفين، مما يعني حصول ليفربول على مبلغ انتقال كبير، لم يكن ليحصل عليه لو انتقل النجم المصري في الصيف الجاري في صفقة حرة".

