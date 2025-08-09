محمد صلاح يكشف كواليس جديدة عن تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي

كشف الدولي المصري محمد صلاح نجم وهداف فريق ليفربول، عن كواليس تتويج الريدز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي 2024-2025.

تصريحات محمد صلاح لموقع ليفربول

قال محمد صلاح في تصريحات لموقع نادي ليفربول الرسمي: لم أشعر بالسعادة مثل ما شعرت بها بعد الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز العام الماضي.

وأضاف صلاح: كنا نرغب في الفوز بالدوري على ملعب أنفيلد، وكان ذلك مميزا للجماهير، وكان الفوز باللقب في أنفيلد أمر رائع.

وأكد هداف ليفربول: أحيانا ننسى متعة اللعبة، هذا ما لعبنا من أجله منذ الصغر، عندما تلعب بفرح وتلعب لمجرد حبك لها، تحقق إنجازات عظيمة.

وتابع مو: أحيانا يعاني جيل الشباب الذي نراه الآن من ذلك بسبب وسائل التواصل الاجتماعي والضغوط التي تمارس عليهم، إذا كنت ترغب في تحقيق إنجازات عظيمة، أعتقد أنك تحتاج فقط إلى الاستمتاع بها كما فعلنا في صغرنا.

واختتم صلاح: أن تكون أسطورة في نادي، وخاصة ليفربول، هو أمر رائع، ويظهر ذلك أنك بذلت جهدا كبيرا وحققت إنجازات يصعب على الآخرين تحقيقها، أنا ممتن لشيء كهذا.

صلاح يطالب بتخفيض سعره في فانتازي بريميرليج

وقال محمد صلاح في مقطع فيديو له، نشر عبر الحساب الرسمي لفانتازي بريميرليج: “في البداية أود أن تجعلوا سعري منخفضا في لعبة فانتازي بريميرليج حتى يتمكن جميع اللاعبين من إضافتي في فريقهم”.

وأضاف هداف ليفربول: "الآن أنا أغلى لاعب في اللعبة.. اجعلوا المهاجمين هم الأغلى.. يجب أن يكون هالاند وإيزاك هم الأغلى، وليس أن يكون جناح هو الأغلى".

واختتم صلاح: "لماذا يجب أن يتم اختياري في فانتازي بريميرليج؟ أعتقد أنني أعطي اللاعبين نقاطا جيدة ومضمونة".

