من أشهر الوصفات الطبيعية، قناع النشا لتبييض البشرة وتعزيز نضارتها

قناع النشا من أشهر الوصفات الطبيعية التى عرفت منذ زمن بعيد، حيث أثبتت النشا فاعليتها في تفتيح البشرة والتخلص من جميع مشكلاتها.

وتحرص الفتيات على المواظبة على قناع النشا أسبوعيا للحصول على بشرة ناصعة البياض، وخالية من العيوب ما يزيد من جمالهن.

قناع النشا لتبييض البشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع النشا لتبييض البشرة وتعزيز نضارتها.

المكونات:-

ملعقة كبيرة نشا الذرة

ملعقة كبيرة حليب سائل أو ماء ورد (حسب نوع بشرتك ماء ورد للبشرة الدهنية، حليب للبشرة الجافة)

نصف ملعقة صغيرة عسل

طريقة التحضير:

اخلطي النشا مع الحليب أو ماء الورد حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.

أضيفي العسل واخلطي المكونات جيدًا.

نظفي وجهك جيدًا ثم وزعي القناع بالتساوي على بشرتك.

اتركيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى يجف تمامًا.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر أولًا، ثم بالماء البارد لغلق المسام.

رطبي بشرتك بكريم خفيف.

يفضل استخدام القناع مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

يفضل تجربة القناع على جزء صغير من الجلد أولًا لتجنب أي تحسس.

قناع النشاء لتبييض البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

و للعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.