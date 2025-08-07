محافظ سوهاج يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

وقع اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتور القس أندريه زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم، بروتوكول التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ووفد من قيادات سنودس النيل الإنجيلي برئاسة القس موسى إقلاديوس، وعدد من قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية.

تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني

يأتي ذلك في إطار تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، في ضوء إعلا الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، واهتمام الدولة بملف "القادرون باختلاف" من الاشخاص ذوي الإعاقة، ويهدف البروتوكول إلى دعم جهود محافظة سوهاج في دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة كنموذج للمحافظة الدامجة لهم، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة والمبادرات التي تسهم في دمج وتأهيل وتمكين ذوي الإعاقة، وإتاحة البيئة العامة بما يتناسب مع احتياجاتهم.

محافظ سوهاج مراسم التوقيع، تولي اهتمامًا بالغًا بالأشخاص ذوي الإعاقة

وأكد محافظ سوهاج خلال مراسم التوقيع، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتضع ملف تمكينهم على رأس أولوياتها، انطلاقًا من إيمان القيادة السياسية بأهمية دعم هذه الفئة، لافتا إلى إطلاق المحافظة للعديد من المبادرات والأنشطة والفعاليات المختلفة لدمج وتمكين ذوي الإعاقة، وحرصها المستمر على تقديم المزيد من الدعم لهم بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، مشيدًا بالدور التنموي والمجتمعي الذي تقوم به الهيئة القبطية الإنجيلية في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة.

من جانبه، أعرب الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عن سعادته بالتعاون مع محافظة سوهاج، مشيدًا بالجهود التي تبذلها المحافظة في دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا حرص الهيئة على الاستمرار في أداء دورها التنموي من خلال شراكات فاعلة مع مؤسسات الدولة، بهدف المساهمة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تخدم جميع المصريين.

البروتوكول يتضمن التعاون بين الطرفين في مجالات التأهيل الحركي واللغوي، والتدخل المبكر

الجدير بالذكر أن البروتوكول يتضمن التعاون بين الطرفين في مجالات التأهيل الحركي واللغوي، والتدخل المبكر، والتدريب على الإتاحة الهندسية للمرافق العامة، بالإضافة إلى تنفيذ نماذج إرشادية للإتاحة المكانية، وتوفير المعينات الحركية والأجهزة التعويضية، فضلًا عن تنظيم حملات توعوية وتدريب الرائدات الصحيات والريفيات على نشر الوعي المجتمعي.

تشكيل لجنة الإنجيلية، لمتابعة تنفيذ البنود والأنشطة المتفق عليها

كما نص البروتوكول على تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي ديوان عام المحافظة، ومديرية التضامن الاجتماعي، والهيئة القبطية الإنجيلية، لمتابعة تنفيذ البنود والأنشطة المتفق عليها، ووضع خطط العمل الدورية اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وينص البروتوكول على استمراره عامين من تاريخ التوقيع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.