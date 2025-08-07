إنشاء 4 ملاعب متعددة الأغراض استكمالًا للمدينة الرياضية بجامعة سوهاج

استقبل الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، لجنة من الإدارة العامة للشئون الهندسية بوزارة الشباب والرياضة، وذلك لاستلام الموقع المخصص لإنشاء عدد ٤ ملاعب رياضية داخل الحرم الجامعي الجديد، ضمن المشروع المُهدى من الوزارة للجامعة، والذي يشمل تنفيذ ٢ ملعب نجيل صناعي خماسي، و٢ ملعب أكريليك متعدد الأغراض، بمساحة ٢٢ مترًا عرض × ٤٤ مترًا طولًا لكل ملعب.

وأكد الدكتور حسان النعماني على أن تنفيذ هذه الملاعب يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بصحة شباب الجامعات، وخلق جيل يتمتع باللياقة البدنية والصحة النفسية، موجهًا الشكر للدكتور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة علي دعمه المباشر لهذا المشروع الرياضي الضخم والذي يأتي استكمالًا للمدينة الرياضية بالجامعة، ليضاف الي مشروع صالة الألعاب الرياضية الدولية “الصالة المغطاة”الجاري تنفيذها بالحرم الجامعي الجديد، والأولي من نوعها علي مستوي الصعيد، وواحدة من 5 صالات أوليمبية تنطبق عليها المعايير والاشتراطات الدولية، وذلك بتكلفة مليار جنيه.

وأوضح الدكتور مؤمن عبد العزيز، عميد كلية علوم الرياضة، أن هذه الملاعب ستُسهم بشكل كبير في دعم الانشطه الطلابيه الرياضية بمختلف الكليات بصفه عامة والعملية التعليمية والتدريبية داخل الكلية، مما يعزز من نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين الشباب.

وفي هذا الصدد تفقد الدكتور حسان النعماني واعضاء اللجنه التي ضمت كلا من المهندس أيمن السيد علي، المهندس تامر مختار الصيفي، المهندس محمد إبراهيم، المهندس هادي أحمد عبد اللطيف، المهندس أحمد ناصر، والمهندس إسلام هشام. موقع المشروع حيث تمت إجراءات المعاينة وتسليم الموقع للبدء في تنفيذ المشروع خلال الفتره القادمه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.