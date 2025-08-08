محافظ الإسماعيلية يفتتح الملتقى التصديرى لمهرجان المانجو (صور)

افتتح اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الجمعة، بالقرية الأولمبية، الملتقى التصديرى والذى يقام ضمن فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان المانجو.

أبرز الحضور خلال مراسم الافتتاح الملتقى التصديرى

ويشهد مراسم افتتاح الملتقى الصديري الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وعدد من سفراء القنصليات الأجنبية بمصر، وعدد من الشخصيات والقيادات الأمنية والتنفيذية في المحافظة.

جانب من فعاليات الملتقى، فيتو

عدد المشاركين في فعاليات الملتقى

ويشارك في فعاليات الملتقى أكثر من 50 شركة من شركات محافظة الإسماعيلية، والعاملة في الصناعات الغذائية القائمة على إنتاج المانجو الاسماعلاوي.

استحسان دولى

وعرضت الشركات على الحضور خلال البازار والملتقى التصديرى منتجاتها والتى نالت استحسان الحضور وبخاصة الوفود الدبلوماسية والسفراء الأجانب.



محافظ الإسماعيلية يطلق إشارة البدء لانطلاق مهرجان الإسماعيلية للمانجو في نسخته الثالثة



أطلق اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الجمعة، إشارة البدء لمهرجان الإسماعيلية للمانجو في نسخته الثالثة والذي تقيمه محافظة الإسماعيلية، حيث بدأت الاحتفالات بشارع محمد علي أمام المبنى القديم لديوان عام المحافظة.

أبرز الحضور خلال مراسم الافتتاح

وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أحمد دندش عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية..

حضور دبلوماسي دولى

هذا إلى جانب عدد من سفراء وقنصليات الدول الأجنبية بجمهورية مصر العربية (سيراليون، القنصلية الصينية بالقاهرة، سيريلانكا، بنجلاديش، الاتحاد الأوروبي، النرويج، الكويت، اوزبكستان، لاتفيا، السويد، الهند، ماليزيا، اليابان، جمهورية التشيك، باكستان، اندونيسيا، تركيا، الفلبين).

بدأ الاحتفال بفقرات الفنون الشعبية، تلاه عرض لشباب الإسماعيلية سكيترز، ثم فقرة لفريق الإسماعيلية للدراجات ثم فقرة لعرض موتوسيكلات الرايس وفريق الإسماعيلية للدراجات.

ووجه أكرم الشكر والتقدير لجميع المشاركين والمنظمين ورعاة هذا المهرجان على جهودهم المخلصة وتفانيهم في إثراء هذا المهرجان.

وصرح أكرم أن هذا المهرجان يأتي تأكيدًا على زيادة الوعي بأهمية محصول المانجو ومكانته المتصاعدة في الاقتصاد الزراعي القومي إذ أصبح من أبرز المحاصيل التصديرية في مصر خلال السنوات الأخيرة حيث تمثل المساحة المنزرعة من المانجو بمحافظة الإسماعيلية أكثر من ٣٦٪ من إجمالي المساحة الكلية لزراعات المانجو في مصر مما يعزز مكانتها كمركز زراعي متقدم وركيزة أستسية لإنتاج وتصدير هذا المحصول الحيوي.

إنتاج الإسماعيلية من المانجو

وأضاف أكرم أن الإسماعيلية تنتج أكثر من ٧٢٠ ألف طن من المانجو سنويًا على مساحة تقارب ١٢٠ ألف فدان مما يؤهل المحافظة لتكون في صدارة خريطة الإنتاج الزراعي لهذا المحصول محليًا وعالميًا، وتبلغ صادرات الإسماعيلية من المانجو نحو ٤٠ ٪ من صادرات مصر من المحصول ويتم تصديرها إلى ٥٠ دولة أهمها السعودية والخليج تركيا البرازيل حيث تصدر الإسماعيلية فقط ٢٦ ألف طن من المانجو الطازج و٥٥ ألف طن مصنع.

أبرز فعاليات المهرجان

مشيرًا إلى أن المهرجان يضم هذا العام عددًا من الفعاليات والتي يتم تنظيمها بالتنسيق مع كافة المشاركين بلجنة تنظيم المهرجان؛ بهدف تعظيم الاستفادة من المهرجان وفتح فرص لعمل اتفاقيات تصديرية بين التجار وبعض الملحقين التجاريين وشركات الاستيراد والتصدير.

وتفقد الحضور معرضًا لسرد تاريخ محافظة الإسماعيلية ومناقشة خطط السياحة المستقبلية بمشاركة أمل رجب مديرة مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، والدكتورة دينا ياقوت، وأحمد فيصل مدير الشئون الدينية بمحافظة الإسماعيلية وعدد من محبي الإسماعيلية.

وعقب الافتتاح، انطلق أتوبيس يحمل شعار المهرجان ويستقله جميع الضيوف البلوجرز، كما تم تقديم عرض لفريق موسيقى، واستمر الديفلية من أمام مبنى الديوان العام ووصولًا لمنطقة الحدائق المفتوحة بنمرة ٦.

