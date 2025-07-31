عائلة بالإسماعيلية تفقد شابين من أبنائها بعد غرقهما في الترعة بلا أثر

اتشحت قرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية، بالسواد حزنًا على فقد شابين من أبنائها بعد أن غرقها بالترعة في قصة مأساوية، حيث لحق شاب بابن خاله الغارق في الترعة بعد أن شرع في البحث عنه بنفسه في عمق مياه الترعة.



قرار لا رجعة فيه

وكان قد أقدم مؤمن، البالغ من العمر 18 عامًا، على محاولته البحث عن ابن خاله المفقود منذ عدة أيام في مياه ترعة سرابيوم، حيث قرر النزول إلى مياه الترعة للمشاركة في أعمال البحث عن ابن خاله المفقود، الذي لم يظهر له أثر منذ اختفائه المفاجئ قبل أيام، إلا أن التيار المائي جرفه أثناء البحث، ما أدى إلى غرقه وسط صدمة وحزن شديدين أهالي القرية.

اخطار بغرق شاب في الترعة

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارا يفيد بغرق أحد الشبان بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد، حيث تحركت قوات الإنقاذ النهري التابعة لمحافظة الإسماعيلية، وتواصل جهودها لانتشال جثمان الشاب، بالتنسيق مع مركز شرطة فايد، وسط مطالبات من الأهالي بتكثيف البحث والعثور على المفقودين في أقرب وقت.

وغلب الحزن الشديد أهالى قرية سرابيوم بعد انتشار خبر فقدان الشابين في ظروف مأساوية وبخاصة وأنها فقدا بذات المكان.



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