الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تداول 8 آلاف طن و518 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 518 شاحنة و135 سيارة.

معدل تداول الحاويات 

وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 337 شاحنة و111 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع، 181 شاحنة و24 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Wind  South لشحن فوسفات بينما تغادر العبارة أمل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Belagos Express والحرية 2. وشهد ميناء نويبع تداول 2600 طن بضائع و264 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين الحسين وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1212 راكب بموانيها.

