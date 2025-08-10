الأحد 10 أغسطس 2025
أخبار مصر

مترو الأنفاق: توقف حركة القطارات بمحطة شبرا الخيمة بسبب الحريق (فيديو)

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، توقف حركة قطارات الخط الثاني بمحطة شبرا الخيمة فقط في الاتجاهين بعد حدوث حريق هائل بأحد المحلات التجارية خارج سور المترو في محطة شبرا الخيمة، مما أدى إلى تصاعد الأدخنة بشكل كثيف وحجب الرؤية على السائقين مما أدى إلى توقف حركة القطارات بالمحطة وإخلاء المحطة من الركاب حفاظا على سلامة المواطنين وللاطمئنان عليهم وعلى حركة مسير القطارات.

وأكدت الشركة أن حركة القطارات تعمل من محطة المنيب حتى محطة كلية الزراعة فقط في الاتجاهين وستعود محطة شبرا الخيمة إلى العمل بشكل طبيعي في أسرع وقت بعد السيطرة على الحريق.

