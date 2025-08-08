النقل تنفي مسئولية "سوبر جيت" عن حادث الكريمات: الأتوبيس يتبع شركة خاصة أخرى

أصدرت وزارة النقل ممثلة في شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)، بيانا إعلاميا بشأن حادث تصادم أتوبيس تابع لإحدى الشركات الخاصة وسيارتين نقل متوقفتين بعد بوابات الكريمات على الطريق الصحراوي الشرقي، والذي نتج عنه وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

وتقدمت وزارة النقل بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر ضحايا الحادث المروري الأليم داعية المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته، وداعية الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وقالت الوزارة: بشأن ما تردد في بعض المواقع الالكترونية عن وقوع حادث التصادم عند الكيلو 70 بعد بوابات الكريمات، تبين من الفحص الأولي أن الحادث نتج عن اصطدام أتوبيس بسيارتين نقل كانتا متوقفتين على جانب الطريق بسبب عطل مفاجئ.

وأكدت الوزارة ممثلة فى شركة شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) أن الأتوبيس الذي تصادم مع سيارتي النقل المتوقفتين لا يتبع الشركة، وإنما يتبع شركة نقل خاصة أخرى.

وناشدت وزارة النقل وسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر من أخبار خاصة بالوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة والحصول على المعلومات والأخبار الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة النقل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.