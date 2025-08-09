السبت 09 أغسطس 2025
أخبار مصر

غدا، انطلاق القطار الرابع لعودة السودانيين إلى وطنهم

قطار السودانيين
قطار السودانيين
تستعد السكة الحديد، لتشغيل القطار الرابع المخصص لنقل الأشقاء السودانيين وذويهم من القاهرة إلى أسوان، وذلك غدا الأحد، وذلك ضمن خطة تسهيل العودة الطوعية للمقيمين منهم في مصر إلى وطنهم.

ووفرت الحكومة قطارات مجانية لعودة السودانيين طواعية إلى بلادهم، والتي تتحرك من القاهرة إلى أسوان، ثم عودتهم إلى السودان.

ويستأنف قطار العودة الطوعية للمواطنين السودانيين المقيمين في مصر رحلاته المجانية، حيث ينطلق غدا الأحد 10 أغسطس 2025 القطار الرابع، وهو قطار «مخصوص» برقم 1940 (درجة ثالثة مكيفة)، من محطة القاهرة متجهًا إلى محطة السد العالي بأسوان.

