ضبط أدوية مهربة في مخزن غير مرخص بالفيوم

المضبوطات، فيتو
قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم: إن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع هيئة الدواء وإدارة الصيدلة قد تمكنت من ضبط مخزن أدوية يعمل كمؤسسة صيدلية بدون ترخيص ويوجد بداخله 651 صنف من الأدوية.

نتائج الحملة والمضبوطات

 وقال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحملة التي شاركت فيها إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بالفيوم تمكنت من التحفظ على 651 صنف أدوية عبارة عن تركيبات وأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة، ومجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها داخل البلاد ويوصي بإعدامها، وأدوية مدون عليها خاصة بالمستشفيات وغير مصرح ببيعها أو تداولها بالصيدليات العامة وبدون فواتير، وأدوية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وادوية بشرية مسجلة ومتواجدة بمكان غير مرخص مجهولة المصدر ووجودها في مكان غير مرخص لا يقوم بتطبيق اشتراطات التخزين الصحيحة ما يجعلها غير صالحة للاستخدام ويوصي بإعدامها، وأدوية تتبع الجدول الثانى من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية مجهولة المصدر ووجودها في مكان غير مرخص لا يقوم بتطبيق اشتراطات التخزين الصحيحة ما يجعلها غير صالحة للاستخدام ويوصي بإعدامها، وأدوية.

 

وتوصي محضر الفحص المعد بمعرفة هيئة الدواء المصرية أن يتم إعدام المضبوطات التي بلغ عددها 651 عبوة مختلفة الأصناف.

