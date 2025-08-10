"وداعا لطفي لبيب"، في العدد الجديد لـ مسرحنا

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، العدد الإلكتروني الجديد (936) من جريدة "مسرحنا"، برئاسة تحرير الكاتب والناقد محمد الروبي.

موضوعات مسرحنا

في قسم "الأخبار والمتابعات"، تكتب آية عرفة عن ختام الملتقى الـ 22 لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، وتكتب آلاء عاطف "أسامة رؤوف يناقش المونودراما وعلم النفس في ماستر كلاس بالأردن"، و"مصممة الديكور نهاد السيد تفوز بجائزة السينوغرافيا المسرحية في جوائز الدولة التشجيعية".



ونقرأ لهمت مصطفى "أيام قرطاج المسرحية تفتح باب المشاركة في الدورة الـ 26"، و"الهيئة العربية للمسرح تعلن الندوة الفكرية للمهرجان العربي"، وتقدم ياسمين عباس تقريرا مفصلا عن جوائز الدولة التشجيعية، وتستعرض تفاصيل مؤتمر أدب الخيال العلمي للأطفال في دورته الثانية.

وفي قسم "الحوارات والتحقيقات" تلتقي رنا رأفت مع الفائزين في ماراثون التجارب النوعية، وفي قسم "رؤى" يكتب محمد خالد "مرسل إلى.. صرخة ضد عبثية الحرب"، ويكتب عماد علواني "في الهامش حياة أخرى.. قراءة إنسانية في عرض "يمين في أول شمال".

وفي قسم "نوافذ" يكتب ياسر أبو العينين "المهرجانات والتحكيم والتشكيك"، ويكتب هشام عبد الرؤوف "المسرح المكسيكي"، ونقرأ للدكتور عمرو دوارة "وداعا لطفي لبيب"، ويكتب أحمد الشريف "لطفي لبيب.. نجم خط الوسط في مسرح الحياة"، فيما يقدم حسن عبد الهادي قراءة تحليلية في كتاب "المسرح المصري القديم".

وفي قسم "نوافذ" يترجم أحمد عبد الفتاح الجزء الثاني من مقال "الطليعة والابتكار في السينوغرافيا الرقمية" لنيل أودير.

ويقدم الدكتور سيد علي إسماعيل، في ختام العدد، الجزء الحادي والثلاثون من سلسلة النقد المسرحي السري والمجهول في مصر بعنوان "نجيب سرور وملك الشحاتين".

