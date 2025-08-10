موعد مباراة الهلال السعودي ضد آراو السويسري والقناة الناقلة

يستعد الهلال السعودي لمواجهة آراو السويسري وديًا، ضمن استعدادات الهلال للموسم الجديد من الدوري السعودي.

وتقام مباراة آراو ضد الهلال الودية اليوم الأحد، على ملعب بروجليفيلد.

موعد مباراة الهلال ضد أراو الودية

وتقام مباراة أراو ضد الهلال ضمن المعسكر التحضيري اليوم الأحد 10 أغسطس 2025.

وتنطلق صافرة مباراة آراو أمام الهلال اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة أراو والهلال

وتمتلك شبكة قنوات STC TV الحقوق الحصرية لجميع مباريات الهلال السعودي في الموسم التحضيري 2025، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتنقل مباراة الهلال اليوم ضد أراو الودية عبر قناة “Stc tv sports HD 1” بشكل مجاني عن طريق البث المباشر للتطبيق الرسمي عبر الإنترنت.

ويخوض الهلال مباراته الودية الثانية في المعسكر التحضيري بقيادة المدرب سيموني إنزاجي، بعد أن حقق الزعيم الفوز باللقاء الأول على بالينجن الألماني بنتيجة 6-1، ويستعد بقوة لانطلاق الموسم الجديد.

ويتواجد داروين نونيز الوافد حديثًا من صفوف ليفربول ضمن معسكر الهلال التحضيري بمجرد إعلان الصفقة بصورة رسمية.

ولم يتحدد موقف داروين نونيز نجم الهلال الجديد من المشاركة في مباراة الهلال الودية اليوم ضد أراو السويسري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.