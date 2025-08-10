الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة الهلال السعودي ضد آراو السويسري والقناة الناقلة

نونيز
نونيز

يستعد الهلال السعودي لمواجهة آراو السويسري وديًا، ضمن استعدادات الهلال للموسم الجديد من الدوري السعودي.

وتقام مباراة آراو ضد الهلال الودية اليوم الأحد، على ملعب بروجليفيلد.

موعد مباراة الهلال ضد أراو الودية

وتقام مباراة أراو ضد الهلال ضمن المعسكر التحضيري اليوم الأحد 10 أغسطس 2025.

وتنطلق صافرة مباراة آراو أمام الهلال اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة أراو والهلال

وتمتلك شبكة قنوات STC TV الحقوق الحصرية لجميع مباريات الهلال السعودي في الموسم التحضيري 2025، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتنقل مباراة الهلال اليوم ضد أراو الودية عبر قناة “Stc tv sports HD 1” بشكل مجاني عن طريق البث المباشر للتطبيق الرسمي عبر الإنترنت.

ويخوض الهلال مباراته الودية الثانية في المعسكر التحضيري بقيادة المدرب سيموني إنزاجي، بعد أن حقق الزعيم الفوز باللقاء الأول على بالينجن الألماني بنتيجة 6-1، ويستعد بقوة لانطلاق الموسم الجديد.

ويتواجد داروين نونيز الوافد حديثًا من صفوف ليفربول ضمن معسكر الهلال التحضيري بمجرد إعلان الصفقة بصورة رسمية.

ولم يتحدد موقف داروين نونيز نجم الهلال الجديد من المشاركة في مباراة الهلال الودية اليوم ضد أراو السويسري.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهلال السعودي أراو السويسري الدوري السعودي آراو ضد الهلال مباراة أراو ضد الهلال مباراة الهلال ضد أراو الهلال ضد أراو آراو أمام الهلال مباراة آراو أمام الهلال مباراة أراو و الهلال أراو والهلال داروين نونيز

مواد متعلقة

الهلال يعلن التعاقد مع داروين نونيز (فيديو)

نجم الهلال السعودي يقترب من الدوري الفرنسي

القحطاني يلتحق بمعسكر الهلال السعودي في ألمانيا

تحديد موعد الظهور الأول لـ نونيز مع الهلال السعودي

الأكثر قراءة

قرارات جمهورية مهمة خلال ساعات

إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص على كورنيش الإسكندرية (صور)

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالرغبة بالتخلص من الضغوط

رئيس اتصالات النواب يكشف تفاصيل تشريع بشأن أرباح تيك توك

تنسيق الجامعات 2025، رابط نتيجة المرحلة الثانية

أخبار مصر: خسائر مفجعة بحريق محال وباكيات محطة مترو شبرا، ضبط البلوجر لوشا، الشناوي يهدد الأهلي، مفاجأة وشيكة من أنغام

مصائب قوم عند قوم فوائد، عمال الخردة والسريحة يسترزقون من حريق شارع المؤسسة (صور)

دخول قافلة «بيت الزكاة» الحادية عشرة إلى أشقائنا في غزة

خدمات

المزيد

درجة الحرارة هتصل 46 وأمطار رعدية، بيان صادم من الأرصاد عن طقس اليوم حتى الجمعة

علشان تعمل حسابك، الموعد النهائي لزيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

سعر السمك اليوم، البلطي يعود لـ"قديمه" والجمبري والبوري "لمن استطاع إليه سبيلا"

سعر الفاكهة اليوم، الجوافة والعنب يبدآن من 16 جنيهًا والخوخ والبرقوق لـ"الفرجة"

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالرغبة بالتخلص من الضغوط

ما حكم عمل غير المسلمين في توزيع الزكاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم عودة المسافر فى المنام وعلاقته بحل المشاكل والأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads