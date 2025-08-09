السبت 09 أغسطس 2025
نجم الهلال السعودي يقترب من الدوري الفرنسي

عبدالله رديف
عبدالله رديف

كشفت تقارير صحفية عن اقترب المهاجم السعودي عبد الله رديف، لاعب الهلال، من خوض تجربة احترافية في أوروبا عبر بوابة  نادي أنجيه الفرنسي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن عقد رديف مع الهلال يمتد حتى صيف 2026، إلا أن إدارة النادي قررت إعارته إلى أوروبا بدلا من أندية الدوري السعودي.

وتألق رديف مع المنتخب السعودي في بطولة تولون الدولية لفت أنظار عدة أندية أوروبية، بعدما سبق للهلال رفض إعاراته إلى أندية برتغالية في فترات سابقة.

وخاض رديف تجارب إعارة مع التعاون والشباب والاتفاق، فيما شارك مع الهلال في 5 مباريات فقط، صنع خلالها هدفا واحدا، وعلى مستوى الدوري السعودي، لعب 67 مباراة أحرز خلالها 8 أهداف وصنع هدفا آخر.

دوليا، انضم رديف لصفوف المنتخب السعودي منذ عام 2021، وشارك في 22 مباراة دولية سجل خلالها هدفين، لكنه غاب عن قائمة الأخضر في كأس العالم 2022.

