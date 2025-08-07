الخميس 07 أغسطس 2025
رياضة

تحديد موعد الظهور الأول لـ نونيز مع الهلال السعودي

نونيز، فيتو
تحدد موعد الظهور الأول للمهاجم الدولي الأوروجوياني داروين نونيز مع نادي الهلال السعودي بصورة رسمية خلال الفترة المقبلة، في ظل حسم مسئولي الزعيم الصفقة بصورة رسمية خلال الساعات القليلة الماضية.

موعد ظهور نونيز مع الهلال السعودي

ووفقا لما ذكرته صحيفة اليوم السعودية، فإن الظهور الأول للمهاجم الأوروجوياني داروين نونيز خلال مباراة أراو يوم 10 من شهر أغسطس الجاري، وذلك من أجل الاستعداد للموسم المقبل، بعد أن اجتاز اللاعب الكشف الطبي خلال الساعات الأخيرة.

وحسم مسئولو نادي الهلال، صفقة داروين نوينز، مقابل 53 مليون دولار، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة خلال الفترة الأخيرة بصورة رسمية.

ونجح مسئولو الهلال، في حسم أكثر من صفقة، على رأسهم ثيو هيرنانديز، بالإضافة إلى علي لاجامي، وأخيرًا لاعب الفريق عبدالكريم دراسي.

