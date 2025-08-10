الأحد 10 أغسطس 2025
تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية

تشكيل ليفربول المتوقع
تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس

يلتقي فريق ليفربول، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، نظيره كريستال بالاس، اليوم الأحد، على ملعب "ويمبلي" في نهائي كأس الدرع الخيرية.

 

تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس  في كأس الدرع الخيرية


حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

خط الدفاع: جيريمي فريمبونج، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، أليكسيس ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، فلوريان فيرتز، كودي جاكبو.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.

 

وتقام بطولة كأس الدرع الخيرية  بين ليفربول، بصفته بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وكريستال بالاس بطل كأس الاتحاد الإنجليزي.

 

وحصد نادي ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الماضي 2024/25، في بداية عهد المدرب آرني سلوت، في حين أن كريستال بالاس حقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما فاز في نهائي البطولة على مانشستر سيتي، بهدف دون رد.

 

ويسعى ليفربول إلى تحقيق كأس الدرع الخيرية اليوم من أجل الحصول على دفعة قوية قبل بداية حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي، حيث سيخوض المباراة الافتتاحية يوم الجمعة المقبل ضد بورنموث.

 

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية


تنطلق  مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم في كأس الدرع الخيرية في تمام الساعة 5 عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية


تذاع  مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس اليوم في كأس الدرع الخيرية عبر قناة beIN SPORTS 1.

