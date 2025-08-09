الأحد 10 أغسطس 2025
10 صور ترصد حريقا هائلا بعدد من المحال بشرق السكك الحديدية بشبرا الخيمة

حريق هائل بعدد من المحال شبرا الخيمة، فيتو

رصدت عدسة "فيتو" مشاهد حصرية من حريق هائل اندلع، اليوم، بشكل مفاجئ داخل عدد من المحال التجارية  بمحافظة القليوبية، من بينها محل "كشري الخديوي"، مما أدى إلى امتداد النيران إلى محال مجاورة وعدد من باكيات الباعة الجائلين في المنطقة تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مدير تعليم القليوبية يتابع امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني من غرفة العمليات الرئيسية

أخبار مصر: وفاة مفاجئة لطبيبة شابة داخل قصر العيني، جريمتان تهزان القليوبية، موعد لقاء بوتين وترامب، عودة الموجة الحارة

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق ضخم داخل عدد من المحال التجارية، لتهرع قوات الحماية المدنية على الفور إلى موقع الحادث.

ودفعت الحماية المدنية بـ7 سيارات إطفاء لمحاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى منشآت تجارية أخرى، خصوصًا في ظل التكدس السكاني والتجاري الذي تشهده المنطقة يوميًا.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق وتحديد مدى وجود شبهة جنائية أو إهمال. كما باشرت الأجهزة الأمنية معاينة المكان، وحصر الخسائر التي يُرجح أن تكون مادية فقط، إذ لم يُبلغ حتى اللحظة عن وقوع أي إصابات أو وفيات.

حريق هائل بعدد من المحال شبرا الخيمة، فيتو 
