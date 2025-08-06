الأربعاء 06 أغسطس 2025
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محافظات

الوحدات المحلية بدمياط تواصل رفع المخلفات ومكافحة الحشرات وتطهير المصارف

رفع تراكمات القمامة
رفع تراكمات القمامة والمخلفات بدمياط

واصلت الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمحافظة دمياط جهودها اليومية في رفع تراكمات القمامة والمخلفات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وفي إطار توصيات لجنة الإصحاح البيئي برئاسة المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مكافحة الحشرات والبعوض في الزرقا


وفي مركز الزرقا، نُفذت حملات موسعة لمكافحة الحشرات والبعوض، ضمن الإجراءات الوقائية والصحية التي تنفذها المحافظة لمواجهة أي مصادر للتلوث البيئي أو نقل الأمراض.

 

رفع تراكمات القمامة والمخلفات بدمياط 
رفع تراكمات القمامة والمخلفات بدمياط 

تطهير المصارف الحيوية في كفر البطيخ وكفر سعد


شملت الأعمال أيضًا تطهير عدد من المصارف الحيوية، حيث جرى تطهير مصرف المشالب بميت أبو غالب ومصرف السوداية بالبساتين في مركز كفر البطيخ، إلى جانب تطهير مصرف كفر سليمان بمركز كفر سعد، لضمان سريان المياه ومنع التراكمات التي قد تؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة أو الحشرات.

أعمال نظافة دورية في رأس البر


كما تم تنفيذ أعمال نظافة دورية مكثفة في منطقة اللسان بمدينة رأس البر، بما يتماشى مع خطة المحافظة للحفاظ على الطابع الجمالي والسياحي للمدينة خاصة خلال موسم الصيف.

نداء للمواطنين بالالتزام بالنظافة


وجددت محافظة دمياط مناشدتها للمواطنين بضرورة الالتزام بوضع القمامة في الصناديق المخصصة أمام المنشآت، حفاظًا على الصحة العامة والبيئة، ومنعًا للتلوث، والمساهمة في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن.

 

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