مستشفى دمياط العام يجري جراحة معقدة لمريض أصيب بمنشار كهربائي

حقق فريق طبي من مستشفى دمياط العام إنجازا جديدا في مجال جراحات الوجه والأنف، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وبإشراف الدكتور محمد عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بدمياط، والدكتور محمد اللبان، مدير مستشفى دمياط العام.

إصابة خطيرة إثر حادث باستخدام منشار كهربائي

وكانت مستشفى دمياط العام قد استقبلت مريضا تعرض لإصابة تهتكية شديدة بالأنف والشفة العليا نتيجة حادث باستخدام منشار كهربائي، ما أدى إلى تهتك بالأنف والحاجز الأنفي والغضاريف والشفة العليا، إلى جانب كسر بعظام الأنف.

الفريق الطبي من مستشفى دمياط العام

عملية دقيقة استغرقت 4 ساعات ونصف

وأُجريت جراحة معقدة استمرت 4 ساعات ونصف تحت التخدير الكلي، بقيادة الدكتور هادي عبد الخالق، رئيس قسم الأنف والأذن، والدكتور محمد النجيري، أخصائي الأنف والأذن، وبمشاركة فريق متميز من أطباء التخدير والتمريض والصيدلة الإكلينيكية.

وشملت العملية رد كسر الأنف، وإصلاح الحاجز الأنفي وترقيعه، مع ترميم الغضاريف، وخياطة الجروح التهتكية، وتركيب دعامات وحشوات داخلية وخارجية.

إشادة المحافظ بالفريق الطبي

وأعرب محافظ دمياط عن خالص شكره وتقديره لمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد عبد الخالق، ولمستشفى دمياط العام، وجميع أفراد الطاقم الطبي والتمريضي، على جهودهم المتميزة في رعاية المرضى والحفاظ على حياتهم وصحتهم.

