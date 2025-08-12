الثلاثاء 12 أغسطس 2025
شوبير بين التناقض والاعتراف بالتزوير!

الإعلامي هو ضمير مجتمعه وصوت جمهوره، لا مجرد ناقل للخبر أو محلل للمشهد. كلماته قد تبني وعيًا أو تهدم ثقة، ومواقفه قد تلهم أجيالًا أو تزرع فيهم الخيبة. ولهذا، فإن مسؤولية الإعلامي تتجاوز حدود الاستوديو والكاميرا لتصل إلى الوجدان والعقل العام.


وعندما يخطئ الإعلامي، أي إعلامي، فواجب الاعتذار ليس ترفًا ولا ضعفًا، بل شجاعة تحافظ على مكانته أمام من اتخذوه قدوة. فالقدوة الحقيقية ليست معصومة من الخطأ، لكنها تملك من النبل ما يجعلها تعترف به وتصححه.


لقد شاهدت مصادفةً تسجيلات للكابتن أحمد شوبير، كان أبرزها اعترافه ـأمام الكاتب الصحفي مجدي الجلادـ بمشاركته في تزوير انتخابات بطنطا، وكأنه يروي طرفة عابرة، لا فعلة تجرح القيم وتنال من المصداقية. 

وفي تسجيل آخر، صرّح بأنه لا يمكنه العمل في قناة الأهلي لأنه يفضل إدارة عمله بنفسه، بعيدًا عن تلقي أوامر من رئيس النادي أو أعضائه. لكن الواقع اليوم يُظهره على شاشة الأهلي بكل حضور، ما يفتح باب التساؤل: ما الذي تغيّر؟ وهل تبدّلت المبادئ أم تبدّل الموقف؟


هذه ليست قضية شوبير وحده، بل رسالة لكل إعلامي: أنتم أمام أجيال تراقب وتتعلم، وكلماتكم ومواقفكم تُخزَّن في ذاكرة المتابع قبل أن تُسجَّل في الأرشيف. الثبات على المبدأ ليس خيارًا موسميًّا، والمصداقية ليست زيًّا يُرتدى أمام الكاميرا ويُخلع بعدها.


الإعلام بلا أمانة يتحول إلى ضجيج، والقدوة بلا التزام تفقد معناها. فكونوا على قدر الأمانة، قبل أن تخاطبوا الناس بلسان الصدق. إن المصداقية في الإعلام ليست رفاهية، بل هي رأس المال الحقيقي للمذيع والمحلل. وحين يهتز هذا الرصيد بفعل تناقضات أو اعترافات صادمة، يصبح من الصعب على الجمهور أن يثق في ما يُقال على الشاشة، مهما كانت بريق الأضواء أو شهرة الاسم..


هناك فرق شاسع بين مذيع الأمس ومذيع اليوم. بالأمس كان المذيع أو مقدم البرنامج أو الإعلامي مهنيًّا وصادقًا مع نفسه وجمهوره ومتعلمًا.. أما اليوم فهو متلون وجاهل وزاعق وغير مهني بالمرة.

العلم والدين.. تكامل لا تعارض!

الحوار الذي نسيناه!

وأصبح  الإعلام مهنة كل من هب ودب. في الوقت الذي يوجد فيه خريجون من كليات الإعلام والصحافة على أعلى مستوى من الدراسة العلمية والكفاءة والخبرة. أتمنى أن يخرج شوبير للاعتذار عن سقطات قد تبدو للبعض هينة لكنها لو تعلمون خطأ عظيم!

