الأهلي يتعادل سلبيا مع مودرن سبورت بعد مرور 30 دقيقة

الأهلي
الأهلي

يتعادل  النادي الأهلي مع نظيره فريق مودرن سبورت، سلبيا بدون اهداف بعد مرور 30 دقيقة في المباراة التي تجمع بينهم اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومع انطلاق المباراة حاول النادي الأهلي السيطرة علي مجريات زمام الأمور بحثا عن تسجيل هدف التقدم مبكرا. 

وبعد مرور 25 دقيقة واصل الأهلي سيطرته علي الكرة في محاولة للبحث عن الهدف الأول لكن دون تشكيل خطورة حقيقة علي مرمي مودرن سبورت.  

 

تشكيل الأهلي لمواجهة مودرن سبورت

وجاء تشكيل الأهلي لمباراة مودرن سبورت كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير. 

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد شكري. 

خط الوسط: أحمد رضا ومحمد علي بن رمضان ومحمد مجدي أفشة ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو. 

خط الهجوم: محمد شريف. 

ويجلس علي مقاعد بدلاء الأهلي أمام مودرن سبورت كل من: محمد الشناوي وأشرف داري وأشرف بن شرقي وأليو ديانج وجراديشار وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا ومصطفى العش.

 

تشكيل مودرن سبورت أمام الأهلي بالدوري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد دسوقي، علي الفيل، محمود رزق، علي فوزي

خط الوسط: محمد هلال، محمد مسعد، أحمد يوسف، عبد الرحمن شيكا

هجوم: فيجيري، ايبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، وليد فرج، حسام حسن، عماد حمدي، محمود شعبان، غنام محمد، آدم رجم، رشاد المتولي، عبد الرحمن رشدان.

 

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت 

وانطلقت مباراة الأهلي ومودرن سبورت في تمام التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

