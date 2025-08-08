مودرن سبورت يعلن تعاقده مع حارس النادي الأهلي (فيديو)

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس، عن التعاقد مع مصطفى مخلوف حارس مرمي النادي الأهلي، علي سبيل الإعارة، وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة خلال المرحلة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة مودرن سبورت فى افتتاح مشواره برحلة الدفاع عن لقب الدوري غدا السبت.

جدول مباريات مودرن سبورت في الدور الأول في الدوري المصري

أقيمت اليوم الأحد، قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025- 2026 بمقر اتحاد الكرة بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

الجولة الأولى:

مودرن سبورت والأهلي على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الثانية:

الاتحاد السكندري ومودرن سبورت على ملعب ستاد الإسكندرية

الجولة الثالثة:

مودرن سبورت والزمالك على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الرابعة:

بيراميدز ومودرن سبورت على ملعب الدفاع الجوي

الجولة الخامسة:

مودرن سبورت وحرس الحدود على ملعب ستاد القاهرة

الجولة السادسة:

طلائع الجيش ومودرن سبورت على ملعب جهاز الرياضة

الجولة السابعة:

مودرن سبورت وانبي على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الثامنة:

سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت على ملعب ستاد هيئة قناة السويس

الجولة التاسعة:

مودرن سبورت وفاركو على ملعب ستاد القاهرة

الجولة العاشرة: - off

الجولة الحادية عشرة:

وادي دجلة ومودرن سبورت على ملعب ستاد السلام

الجولة الثانية عشرة:

مودرن سبورت والمقاولون العرب على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الثالثة عشرة:

غزل المحلة ومودرن سبورت على ملعب ستاد غزل المحلة

الجولة الرابعة عشرة:

مودرن سبورت والبنك الأهلي على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الخامسة عشرة:

زد ومودرن سبورت على ملعب ستاد القاهرة

الجولة السادسة عشرة:

مودرن سبورت والإسماعيلي على ملعب ستاد القاهرة

الجولة السابعة عشرة:

الجونة ومودرن سبورت على ملعب خالد بشارة

الجولة الثامنة عشرة:

مودرن سبورت وكهرباء الاسماعيليه على ملعب ستاد القاهرة

الجولة التاسعة عشرة:

المصري ومودرن سبورت على ملعب ستاد السويس الجديد

الجولة ال٢٠:

مودرن سبورت وبتروجت على ملعب ستاد القاهرة

الجولة ال٢١:

سموحة ومودرن سبورت على ملعب ستاد برج العرب

