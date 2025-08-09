تشكيل بتروجت أمام الإسماعيلي في الدوري الممتاز

أعلن سيد عيد مدرب فريق بتروجيت عن تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي، مساء اليوم السبت، على استاد الإسماعيلية، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل بتروجت أمام الإسماعيلي

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: توفيق محمد – بركات حجاج – هادي رياض – محمود شديد قناوي.

خط الوسط: محمد علي عثمان – أدهم حامد – مصطفى جابر.

خط الهجوم: محمد دودو – أحمد عبد الموجود – بدر موسى.

حكم مباراة الإسماعيلي ضد بتروجت

ويتولى إدارة اللقاء تحكيميا، السيد منير حكمًا للساحة، ويعاونه كل من محمد الزناري ومحمد القاضي، فيما يتواجد محمود منصور حكمًا رابعًا، ومحمد الشناوي حكمًا للفيديو بمساعدة محمود بدران.

