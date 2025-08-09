السبت 09 أغسطس 2025
الإعدام لـ 3 متهمين والسجن لآخرين في قضية قتل ببنها

أصدرت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل علي ماهر وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفى سعيد عبد الحميد الخُدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد – حكمًا بالإعدام شنقًا علي3 متهمين، والسجن المشدد لمدد متفاوتة بحق 4 آخرين، وذلك في قضية قتل عمد وشروع في قتل بمحافظة القليوبية.

جاء الحكم بعد اتهامهم بقتل المواطن محمد أحمد ج س عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل شقيقه جودة أحمد جودة يوسف، مستخدمين أسلحة نارية بسبب خلافات سابقة.

تفاصيل الأحكام الإعدام  جنايات بنها شنقًا لكل من صفوت أ. ع – 23 سنة – هارب – بدون عمل،عزت أ. ع – 21 سنة – هارب – بدون عمل،أحمد إ. ز – 37 سنة – هارب – بدون عمل السجن المشدد 15 عامًا لـ محمد ط. ف – 20 سنة – محبوس – يعمل صنايعي محارة،السجن المشدد 5 سنوات ل منتصر ج. إ – 49 سنة – محبوس – مقاول عقارات،أحمد م. ج – 21 سنة – محبوس – طالب،محمد أ. ل – 24 سنة – محبوس – سائق 

ملابسات الواقعة

تعود أحداث القضية إلى يوم 19 ديسمبر 2024، حيث خطط المتهمون للجريمة بدقة، فبيتوا النية وتربصوا بالمجني عليهما في مكان اعتادوا مرورهما به. وعندما ظهر المجني عليه، أطلقوا عليه وابلًا من الأعيرة النارية أدت إلى مقتله في الحال. كما حاولوا قتل شقيقه، إلا أن الطلقات لم تصبه.

وقد أثبتت التحقيقات وتقارير الطب الشرعي وجود نية مبيتة لدى المتهمين لارتكاب الجريمة، مع استخدامهم لأسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة دون ترخيص.
 

