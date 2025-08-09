أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 2025.8.9

تنشر “فيتو” أسعار الذهب في سلطنة عمان وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق اليوم السبت 9 أغسطس 2025، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأونصة العالمية.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في عمان كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 بـ 41 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 38 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 36 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 31 ريالا عمانيا.

اسعار الذهب فى البورصة العالمية

أغلقت أسعار الذهب العالمية على انخفاض بنهاية تعاملات أمس الجمعة، إذ تخلت العقود الآجلة للذهب الأمريكي عن مكاسبها، لتتراجع عن مستوياتها القياسية المرتفعة، بعد تقارير تفيد بأن البيت الأبيض يعتزم إصدار أمر تنفيذي يوضح موقف البلاد من الرسوم الجمركية على سبائك الذهب.

وعند الإغلاق، استقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة لشهر ديسمبر عند 3454.1 دولارًا للأوقية ( الأونصة)، بعد أن سجلت مستوى قياسيًا عند 3,534.10 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

واستقرت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية عند 3,396.8 دولارا للأوقية ( الأونصة).

