4 علامات مبكرة تكشف الأعراض الأولية للتوحد عند الأطفال

أصبح اضطراب طيف التوحد، أو ما يُعرف اختصارًا بـ (ASD)، محط اهتمام متزايد في الأوساط العلمية، خاصة مع تزايد الوعي بهذا الاضطراب العصبي المزمن الذي يستمر مدى الحياة، ورغم أن السبب الدقيق للتوحد لا يزال غير معروف، تشير الأبحاث إلى أنه ناتج عن تداخل معقد بين العوامل الوراثية والبيئية. مع تطور فهمنا العلمي، أعيد تصنيف بعض التشخيصات التي كانت منفصلة سابقًا، مثل متلازمة أسبرجر، لتصبح جزءًا من طيف التوحد.

الأعراض الاولية للتوحد عند الاطفال

يُعد التوحد حالة غير متجانسة، ما يعني أن أعراضه تختلف بشكل كبير من شخص لآخر، وقد لا تظهر بنفس الحدة عند جميع المصابين، ويمكن أن تظهر بعض الأعراض مبكرًا جدًا، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، حيث قد يلاحظ بعض الآباء علامات التوحد على أطفالهم قبل بلوغهم العام الأول.

تشمل الأعراض الشائعة للأطفال بعمر 12 شهرًا أو أقل:

القيام بحركات جسدية متكررة.

تجنب التواصل البصري أو عدم الحفاظ عليه.

عدم الاستجابة عند مناداة أسمائهم.

صعوبة في تطوير المهارات اللغوية أو فقدان مهارات لغوية مكتسبة.

أما الأعراض التي تظهر عند الأطفال بعمر 24 شهرًا أو أقل فتشمل:

محاولة إيذاء النفس أو الانعزال عن الآخرين.

التركيز الشديد على مجالات اهتمام محددة.

عدم التعبير عن شغفهم من خلال الإيماءات أو الكلمات.

صعوبة في تبادل المشاعر عند المشاركة في الأنشطة التفاعلية البسيطة.

تشخيص التوحد وعلاقته بالمرض والعلاج

التوحد حالة معقدة، ويجب أن يتم تشخيصها بواسطة متخصصين طبيين فقط، يعتمد الأطباء على الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية (DSM-5) لتشخيص التوحد، حيث يتم تقييم الأفراد بناءً على أدائهم في التفاعلات الاجتماعية وظهور السلوكيات المتكررة. لضمان دقة التشخيص، قد تعمل فرق من المتخصصين معًا لإجراء تقييم شامل.

من المهم التأكيد على أن التوحد ليس مرضًا، ولذلك لا يوجد علاج له. ومع ذلك، فإن التشخيص المبكر يلعب دورًا حاسمًا في تمكين المصابين من الاستفادة بشكل كبير من الدعم والموارد المتاحة.

ويتجاوز التوحد، مثل العديد من الإعاقات الأخرى، كونه مجرد سجل طبي. بالنسبة للكثيرين، يشكل التوحد جزءًا أساسيًا من حياتهم اليومية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

