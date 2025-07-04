أسباب التوحد عند الأطفال وأعراض الإصابة به

أسباب التوحد عند الأطفال، التوحد من الأمراض المزمنة التى يولد بها الأطفال وقد تلاحظ الأم أعراضها على الطفل أو لا بمجرد أن يكبر ويبدأ يتفاعل مع من حوله.

وأسباب التوحد عند الأطفال، عديدة ومنها أعراض تبدو واضحة وأعراض أخرى تجهلها الأمهات ما يؤخر تشخيص الحالة وبالتالى يتأخر علاج الطفل.

ويقول الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، إن التوحد، أو اضطراب طيف التوحد، هو اضطراب عصبي نمائي يؤثر على طريقة تفاعل الفرد مع الآخرين، والتواصل، والتعلم، والسلوك، ويظهر عادة في السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل، وتتفاوت شدته من حالة لأخرى.

أسباب التوحد عند الأطفال

وأضاف عوض، لا يوجد سبب واحد محدد للتوحد، بل هو نتيجة لتداخل عوامل وراثية وبيئية، ومن أبرز أسباب التوحد عند الأطفال:-

وجود طفرات جينية معينة قد تزيد من خطر الإصابة.

وجود تاريخ عائلي لحالات توحد يزيد من احتمال إصابة الطفل.

تعرض الأم أثناء الحمل لبعض الفيروسات أو الالتهابات.

التعرض لبعض المواد الكيميائية أو الملوثات البيئية أثناء الحمل.

مضاعفات الحمل مثل الولادة المبكرة أو انخفاض وزن الطفل عند الولادة.

وجود اختلالات في نمو الدماغ أو في طريقة عمل بعض المواد الكيميائية مثل السيروتونين أو الدوبامين.

تشير بعض الدراسات إلى أن الحمل في سن متقدم (خاصة فوق سن 35) قد يزيد من خطر الإصابة.

أعراض التوحد عند الأطفال

وتابع، تختلف الأعراض من طفل لآخر، ومن أعراض التوحد عند الأطفال:

تأخر في النطق أو انعدامه.

تكرار الكلمات دون فهم معناها.

ضعف التواصل البصري أو الجسدي.

عدم الاستجابة للنداء بالاسم.

تجاهل الأشخاص المحيطين.

عدم إظهار الاهتمام أو المشاركة في اللعب الجماعي.

تكرار حركات معينة مثل التأرجح أو التصفيق.

التعلق الشديد بروتين معين.

الاهتمام الزائد بجزء من لعبة أو شيء معين (مثل تدوير العجلات فقط).

فرط أو نقص في الاستجابة للمؤثرات الحسية مثل الأصوات أو الأضواء أو اللمس.

أسباب التوحد عند الأطفال

مخاطر التوحد على الأطفال

وأوضح الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال، أن تشخيص الطفل بالتوحد وسرعة العلاج أمر ضرورى لأن مضاعفاته تؤخر من حالة الطفل، ومن مضاعفات التوحد عند الأطفال:

صعوبة في تكوين صداقات أو الاندماج في المجتمع.

القلق، الاكتئاب، أو اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه.

صعوبة في التعليم التقليدي، مما قد يتطلب أساليب تعليمية خاصة.

علاج التوحد عند الأطفال

وأضاف الدكتور أيمن، أنه رغم عدم وجود علاج نهائي للتوحد، فإن التدخل المبكر يمكن أن يحدث فرق كبير، ومن طرق علاج التوحد عند الأطفال:-

العلاج السلوكي والتأهيلي، مثل تحليل السلوك التطبيقي (ABA) وهو الأكثر شيوعا.

العلاج بالتخاطب لتحسين مهارات اللغة والتواصل.

العلاج الوظيفي لمساعدة الطفل على تطوير المهارات اليومية.

العلاج بالأدوية، قد تستخدم لعلاج أعراض مصاحبة مثل القلق أو فرط النشاط.

إشراك الأسرة والمعلمين في الخطة العلاجية يساعد على تحسين النتائج.

نصائح مهمة تقلل فرص إصابة الطفل بالتوحد

وتابع، رغم عدم وجود طريقة مؤكدة للوقاية من التوحد، إلا أن بعض الخطوات قد تقلل من خطر الإصابة، ومنها:-

الرعاية الجيدة أثناء الحمل، حيث تناول حمض الفوليك، وتجنب التدخين والكحول، والمتابعة الطبية المنتظمة.

تجنب التعرض للسموم البيئية، مثل المبيدات الحشرية أو المواد الكيميائية الضارة.

التخطيط للحمل في سن مناسب، حيث تشير بعض الأبحاث إلى ارتباط التوحد بعمر الأب أو الأم المتقدم.

الفحص المبكر، ويساعد على اكتشاف الحالة مبكرا وبدء العلاج في الوقت المناسب.

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