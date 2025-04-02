الأربعاء 02 أبريل 2025
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صحة ومرأة

في يومه العالمي، 5 أعراض تكشف إصابة طفلك بالتوحد

مرض التوحد عند الأطفال،
مرض التوحد عند الأطفال، فيتو

في اليوم العالمي لمرض التوحد، كشفت وزارة الصحة عن أهم أعراض الإصابة بمرض التوحد، وكيف تكتشف الأمهات إصابة الطفل بمرض التوحد.

 

اليوم العالمي لمرض التوحد 2025

وأوضحت وزارة الصحة أن الطفل المصاب، باضطراب طيف التوحد في أول 5 سنوات تظهر الأعراض في معظم الحالات عبارة عن:

١- مشاكل في التواصل

٢- صعوبة في التفاعل الاجتماعي

٣- اتباع السلوكيات المتكررة والممارسات الروتينية

٤- التحريك المتكرر للأشياء

٥- الحساسية الشعورية

وقالت وزارة الصحة إن البرامج العلاجية للتوحد تتضمن تدريب الطفل على حوالي من 25 إلى 40 ساعة في الأسبوع على كل مهارات التواصل مثل التخاطب وطريقة النظر وجلسات للمعالجة الحسية.

 

الاكتشاف المبكر لمرض التوحد

وأكدت وزارة الصحة أن الاكتشاف المبكر يساعد في تحسين مهارات التواصل للطفل، مؤكدة عدم وجود أدوية تعمل على تحسين التوحد

أسباب التوحد 

ويوجد أسباب متعددة للإصابة باضطراب التوحد عند الأطفال منها:

 

١- تاريخ عائلي ووجود أحد أفراد العائلة مصاب بمرض التوحد.

٢-تناول الأم أدوية أثناء الحمل 

٣- انخفاض وزن الطفل عند الولادة 

٤- التعرض للمواد الكيميائية أثناء للحمل

٥- إصابة الأم ببعض الأمراض الفيروسية خلال شهور الحمل

 

 

أعراض  التوحد

وكشفت وزارة الصحة عن أهم أعراض التوحد منها:

1-تأخر في اللغة والكلام

2-يواجه الطفل مشاكل في التواصل الغير لفظي

3-لا يستطيع التعبير بالإشارات

4-يقوم بتكرار الحركات بشكل مستمر

5- ينزعج من الأصوات المرتفعة والإضاءات العادية ولا يمكنه التعايش والتأقلم معها

وأوضحت دراسة طبية حديثة أن مرض التوحد أو اضطراب طيف التوحد يعاني العديد من الأطفال من الإصابة منه ويسبب المرض مشكلات مختلفة في التعلم والتواصل الاجتماعي وتطور اللغة وقد يحتاجون إلى علاج مكثف للتغلب على تحدياتهم وتعلم المهارات الحياتية المختلفة.

 

أعراض مرض التوحد

 قد يعاني البعض من أعراض حادة وقد لا يتعلمون أبدًا التحدث أو التواصل البصري، بينما يستطيع العديد من الآخرين أن يعيشوا حياة طبيعية نسبيًا ويتطلبون دعمًا أقل من الآخرين.

وقد يؤثر التوحد أو لا يؤثر على القدرات المعرفية، وفي حين قد يتمتع البعض بذكاء استثنائي، قد يعاني البعض الآخر من إعاقات ذهنية.

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اضطراب طيف التوحد طيف التوحد وزارة الصحة مرض التوحد

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