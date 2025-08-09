الشناوي وبن شرقي على رأس بدلاء الأهلي أمام مودرن سبورت

أعلن خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، تشكيل الأحمر لمواجهة نظيره فريق مودرن سبورت، المقرر لها اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويجلس علي مقاعد بدلاء الأهلي أمام مودرن سبورت كل من: محمد الشناوي وأشرف داري وأشرف بن شرقي وأليو ديانج وجراديشار وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا ومصطفى العش.

تشكيل الأهلي لمواجهة مودرن سبورت

وجاء تشكيل الأهلي لمباراة مودرن سبورت كالتالي:

مباراة الأهلي ومودرن سبورت

ويسعى المارد الأحمر، حامل اللقب الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي، إلى بداية مثالية تمنحه دفعة معنوية لمواصلة الحفاظ على لقبه، فيما يطمح مودرن سبورت لتحقيق نتيجة إيجابية أمام البطل التاريخي للمسابقة.

فيما يأمل فريق مودرن سبورت في تقديم مواجهة قوية أمام النادي الأهلي، خاصة بعد التدعيمات التي أبرمها الفريق خلال الميركاتو الصيفي سعيا في تقديم تقديم أداء مغاير عن الموسم الماضي والذي كان في الفريق قريبا من الهبوط، قبل قرار رابطة الأندية بإلغاء الهبوط.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في تمام التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.