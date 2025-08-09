السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الشناوي وبن شرقي على رأس بدلاء الأهلي أمام مودرن سبورت

الأهلي
الأهلي

أعلن خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ  النادي الأهلي، تشكيل الأحمر لمواجهة نظيره فريق مودرن سبورت، المقرر لها اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويجلس علي مقاعد بدلاء الأهلي أمام مودرن سبورت كل من: محمد الشناوي وأشرف داري وأشرف بن شرقي وأليو ديانج وجراديشار وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا ومصطفى العش.

 

تشكيل الأهلي لمواجهة مودرن سبورت

وجاء تشكيل الأهلي لمباراة مودرن سبورت كالتالي:

مباراة الأهلي ومودرن سبورت

ويسعى المارد الأحمر، حامل اللقب الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي، إلى بداية مثالية تمنحه دفعة معنوية لمواصلة الحفاظ على لقبه، فيما يطمح مودرن سبورت لتحقيق نتيجة إيجابية أمام البطل التاريخي للمسابقة.

فيما يأمل فريق مودرن سبورت في تقديم مواجهة قوية أمام النادي الأهلي، خاصة بعد التدعيمات التي أبرمها الفريق خلال الميركاتو الصيفي سعيا في تقديم تقديم أداء مغاير عن الموسم الماضي والذي كان  في الفريق قريبا من الهبوط، قبل قرار رابطة الأندية بإلغاء الهبوط.  

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت 

وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في تمام التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت 

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي مودرن سبورت النادي الأهلي الأهلي ومودرن سبورت الدورى المصرى الممتاز

مواد متعلقة

الأهلي يتفوق على مودرن سبورت في القيمة التسويقية قبل مواجهة الليلة

التفاصيل الكاملة لقرعة الأدوار التمهيدية لـ دوري أبطال إفريقيا.. تعرف على منافس الأهلي وبيراميدز.. وهذه مواعيد مباريات القلعة الحمراء وحامل اللقب والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

القبض علي البلوجر "الملكة حسناء" بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

طن اليوريا المخصوص يرتفع 1090 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

الأستاذ محاصر، ساويرس يعلق على كارثة تحيط بتمثال نجيب محفوظ في الجيزة

كرة اليد، مصر تفوز على اليابان في مونديال الناشئين

زيزو يقود تشكيل الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الدوري الممتاز

محمود سعد يكشف تطورات الحالة الصحية لأنغام

بلاغ للنائب العام يتهم البيج ياسمين بنشر فيديوهات تفسد الذوق العام

رحل وترك القلوب حزينة والشارع نظيفًا ، الشرقية تودع الحاج سعيد (صور)

خدمات

المزيد

طن اليوريا المخصوص يرتفع 1090 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

فى ذكرى وفاته.. 10 محطات فى حياة فؤاد سراج الدين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علامات وأشراط الساعة في القرآن الكريم

الأوقاف تنظِّم ندوة توعوية للنشء حول آداب الطريق وتعزيز السلوك الحضاري بالإسكندرية

تفسير حلم قراءة سورة الفلق في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads