انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الـ27 لإزالة التعديات بالدقهلية (صور)

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم السبت، عن انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة مخالفات البناء، بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال الفترة من 9 أغسطس وحتى 22 أغسطس 2025، بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، وجهات الولاية، وجميع الأجهزة المعنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة التنمية المحلية، وفي إطار الجهود المبذولة للحفاظ على أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية.

انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء

مواعيد تنفيذ مراحل حملات الإزالة بالدقهلية

وأوضح "مرزوق" أن الموجة الـ27 تُنفذ على ثلاث مراحل، حيث تشمل:

المرحلة الأولى: من 9/8/2025 وحتى 22/8/2025

المرحلة الثانية: من 30/8/2025 وحتى 26/9/2025

المرحلة الثالثة: من 4/10/2025 وحتى 24/10/2025

التعديات خط أحمر ولن نتهاون في استرداد حق الدولة

وأكد " المحافظ " أن التعديات خط أحمر ولن نتهاون في استرداد حق الدولة، وأن أجهزة المحافظة ستتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات، مع الإزالة الفورية في المهد لأي محاولات تعد جديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين.

إإزالة التعديات طبقًا للجداول الزمنية المحددة

وكلف "مرزوق" محمد جلال مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة بالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ووحدات المتغيرات المكانية، وجهات الولاية، وإزالة التعديات طبقًا للجداول الزمنية المحددة، مشددًا على أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة تتابع التنفيذ على مدار الساعة، مع رفع تقارير دورية عن الموقف التنفيذي.

وأشار "المحافظ " إلى أن نجاح هذه الحملات يعتمد على التعاون الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، مؤكدًا أن حماية أملاك الدولة والأراضي الزراعية مسؤولية وطنية وأولوية قصوى للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وتؤكد محافظة الدقهلية استمرار تواصلها مع المواطنين من خلال غرفة العمليات المركزية للإبلاغ عن أي مخالفات عبر الأرقام:

"0502316644 - 0502314880 - 0502327792" من الهاتف الأرضي أو المحمول، أو على رقم "114" من الهاتف الأرضي.

